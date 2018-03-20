Çanlı esnaflar kepenklerini Başkan Kuzu’yla açıyor

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, günün ilk ışıklarıyla birlikte dükkanlarını açan Çan esnafına konuk oluyor.

Çan esnafıyla geçtiğimiz haftalarda da bir araya gelen Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, gerçekleştirdiği esnaf istişare toplantısı ve rutin esnaf ziyaretlerinin yanı sıra günün ilk ışıklarıyla birlikte işyerlerini açan esnafla bir araya gelerek, çay sohbetlerine eşlik ediyor, esnafların kahvaltı davetlerine katılıyor.

Esnaflar kepenklerini Başkan Kuzu ile birlikte açıyor. Esnafla her fırsatta bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Kuzu, “Fırsat buldukça mesaimize esnaflarımızı ziyaret ederek başlıyoruz. Bugün de esnaflarımızın ve halkımızın derdini ve taleplerini dinledik. Hep birlikte daha güçlü ve yaşam standardı yüksek bir ilçe olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz her çalışmamız, halkımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Çan halkına layık olma gayreti içindeyiz. Hamdolsun Esnaflarımızın da halkımızın da teveccühünü görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.