Canlı hayvan nakil aracında kaçak akaryakıt ele geçirildi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 200 litre kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.Ç. (41), savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre yüklü miktarda kaçak mazot getirileceği ve ağır vasıtalara satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen 1 Ağustos'ta, Kemalpaşa Caddesi üzerinde durdurulan ve üzerinde 'canlı hayvan nakil aracı' yazan bir kamyonda yapılan aramada, plastik tanklar içinde muhafaza edilen 7 bin 200 litre kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, kamyon şoförü M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., savcılık tarafından ifadesi alınıp, serbest bırakıldı.

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