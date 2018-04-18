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Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Faruk Demirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararı almasıyla ilgili çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre Bahçeli'nin seçim kararı almasındaki en önemli gerekçelerden birinin FETÖ'nün hala deşifre edilemeyen bazı elamanlarının MHP'ye yönelik kumpas hazırlığı içinde olması.

Faruk Demirel, CNN TÜRK yayınında şu açıklamalarda bulundu:

'KUMPAS İDDİALARI VAR'

Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısıyla ilgili dün grup konuşmasında gerekçelerini açıklamıştı. Ama bu açıklamaların haricinde bazı ilginç bilgiler de var. FETÖ'nün bazı elemanlarının İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve yargırda kendisini gizleyen örgüt elamanlarının, MHP'ye yakın ülkücü camiaya yakın bazı akademisyenlerle ilgili bazı kumpaslar kurmak üzere olduğu yönünde iddialar var.

BAHÇELİ'YE UYARIDA BULUNULMUŞ

Bu konuda devletin yetkili kurulları ve AK Partili yetkililer Devlet Bahçeli'ye uyarılarda bulunmuş, bazı bilgiler iletilmiş. Bahçeli de bu uyarılar üzerine hükümet yetkilileri ile bazı temeslarda bulunmuş, örneğin Adalat Bakanı Abdülhamit Gül ile.

'BU YÜZDEN ERKEN SEÇİM İSTEMİŞ'

Seçimlere bir buçuk yıl var, Bahçeli de bu tarz operasyonlara hem MHP'nin hem de AK Parti'nin açık hale geldiğini, önümüzdeki dönemde bu ititfakın FETÖ operasyonuyla sıkıntıya girebileceği endişesini taşımış. Bu yüzden de erken seçime gidilmesi tavsiyesinde bulunmuş.

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Anahtar Kelimeler:
seçim erken seçim Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bizde yedik
don lastiği olduğu için istemiş
Yani kısaca COZLAMIŞ
Ne FETO kumpası FETO akp de bunu ben demiyorum yandaş yazar dilipak FETO bakanlar kurulunda dedi şamil tayyar FETO borsası kuruldu dedi mustafa elitaş kayseride savcıya hakaret etti akrabalarını kurtardı kız bekir fetos ürünü asker kaçağı damat ferit nerde???
yine mi fetö !!!
kuyruklu yalan..
Hım zurriyetsiz onun için fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş FETOCUYA TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜK düşmanı soysuzlara ayetle alay eden makara yapan hırsızlara miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinen PAPA çocuklarına haburda pkkyi alkışlayan şehide kelle apoşa sayın diyen BOZKURTLARA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan PAPACILARA BASTON oldu!!!Geç onu Kaset sağlam !!!
İyice pisliğe battınız kendi makamlarını düşündükleri kadar milleti düşünseydiniz böyle olmazdık.
ÖYLEYSE FETOYA HER ISTEDIGINI VERENLERIN... FETO ILE KASILA KASILA POZ VERENLERIN.... FETOYA OVGULER DUZENLERIN..... FETO ILE KUZU CEVIRME YAPANLARIN.... TAAAAA DEYINCE AK-ITLER KUDURUYOR DEMEKKI AKP KENDISI FETO YANDAŞ YAZAR DILIPAK FETO BAKANLAR KURULUNDA DIYOR ONU GEÇ SARAYDA EFENDI SARAYDA AKP BITMEDEN FETOS GÖRMEZ!....
@serdar_1981_alcym Kılıçdaroğlu nu da say bir gecelik video oyunuyla kim getirdi onu oraya
iyi valla bu koca ulke sırf mhp nin korkulari yuzundenmi secime gidiyor! çocuk oyuncagimi bu ulke milletin korkularina kulak tikayip kendi korkulari yuzunden ulke yonetenleri allaha havale ediyoruz.
neden erken secim istedigin belli ekonomi bitik daha fazla saklıyamayacagınızı anladınız satacak yerde kalmadı dagıtacak parada son yıllarda arka arkaya yaptıgınız dış politika hataları özelliklede suriye ve bizlerin maaşından kesilip milyonlarca vatan haini suriyelileri beslemek akp yi bitirdi akp liler secimi kaybetsede zaten yüklerini tuttular krallar gibi yaşarlar bunun bedelini kimmi öder tabiki herzaman oldugu gibi türk halkı bu sefer tek fark mhp nin eklenmesi:)
FETÖ nün bir numarası ile iki numarası bunlar.Bütün yetki elinizde.Ne derseniz yerine kayıtsız şartsız getiriliyor.16 yıl baştasınız.Utanmadan konuşmak sahtekarların yalancıların işi.Memleket 16 yıldır yekbare yönetiliyor.Devletin beka sorunu var ise yönetemediğinizdendir.
Yahu çok mu zor Meralden korktuk demek? Bari delikanlı gibi itiraf edin, böyle komik gerekçelere sığınarak daha da rezil olmayın. Tabi eteklerine sığındığınız ülkeyi ve ekonomiyi batırıp seçimi akıllarınca kurtuluş görenlerin talimatı da ayrı bir sebep. Yazıklar olsun size...
çevir kazı yanmasın diyorsun yani ama millet seni çevirecek kaz gibi bahçeli...
adam gibi adam Devlet Bahçeli. vatan ve millet sevgisi her şeyin önünde. Kemal ile kıyaslanamaz.
ya bahçeli sen kimsin partin nede sana kumpas yapsınlar? emir aldım amerikadan böyle olacak bu iş konuştuk anlaştık hep beraber desene şuna...
bahceli keske baban o gece ewe gelmeseydi
yaw bırakın bu işleri ekonomi kötüye gittiğini bal gibide biliyoruz akp lafını yiyemediği için mhp erken seçim istiyor diye öne sürüldü kabul edildi akp de başından beri istiyordu 2019 a kadar ekonomi daha kötüye gitmeden oy kaybetmeden millet ayıkmadan erken seçim yapalım dediler. olay bu , %7 büyüdük falan filan da fasa fiso büyüyen ülkede asgari ücrete enflasyon + büyüme oranında zam yapılır gördüniz mü büyüme oranının zam oranına yansıdığını yok .
yazıklar olsun bu ülkenin vatandaşları bu kadar mı saf ? yoksa trafoya kacan kediler cok mu büyük ??
bunun kasedi vardır belki
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