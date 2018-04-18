Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Faruk Demirel, CNN TÜRK yayınında şu açıklamalarda bulundu:
'KUMPAS İDDİALARI VAR'
Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısıyla ilgili dün grup konuşmasında gerekçelerini açıklamıştı. Ama bu açıklamaların haricinde bazı ilginç bilgiler de var. FETÖ'nün bazı elemanlarının İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve yargırda kendisini gizleyen örgüt elamanlarının, MHP'ye yakın ülkücü camiaya yakın bazı akademisyenlerle ilgili bazı kumpaslar kurmak üzere olduğu yönünde iddialar var.
BAHÇELİ'YE UYARIDA BULUNULMUŞ
Bu konuda devletin yetkili kurulları ve AK Partili yetkililer Devlet Bahçeli'ye uyarılarda bulunmuş, bazı bilgiler iletilmiş. Bahçeli de bu uyarılar üzerine hükümet yetkilileri ile bazı temeslarda bulunmuş, örneğin Adalat Bakanı Abdülhamit Gül ile.
'BU YÜZDEN ERKEN SEÇİM İSTEMİŞ'
Seçimlere bir buçuk yıl var, Bahçeli de bu tarz operasyonlara hem MHP'nin hem de AK Parti'nin açık hale geldiğini, önümüzdeki dönemde bu ititfakın FETÖ operasyonuyla sıkıntıya girebileceği endişesini taşımış. Bu yüzden de erken seçime gidilmesi tavsiyesinde bulunmuş.
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