Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

CNN TÜRK'te, gazeteci Nevzat Çiçek, Abdulkadir Selvi, İsmail Saymaz ve Gürkan Hacır'ın konuk olduğu “Gece Görüşü” programında 2019 yılı seçimleri ile birlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.
Programın bir bölümünde söz alan Gürkan Hacır Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti.
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