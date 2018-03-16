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Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 12:30 | Son Güncelleme

CNN TÜRK’te yayınlanan “Gece Görüşü” programında, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ahmet Davutoğlu’nu aday göstereceği iddia edildi.

CNN TÜRK'te, gazeteci Nevzat Çiçek, Abdulkadir Selvi, İsmail Saymaz ve Gürkan Hacır'ın konuk olduğu “Gece Görüşü” programında 2019 yılı seçimleri ile birlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Programın bir bölümünde söz alan Gürkan Hacır Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu istanbul gürkan hacır ak parti

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
seçmeni koyun olduktan sonra önüne hangi eşşeği koyarsan koy kılavuz sanıp peşi sıra gider oy verirler
@kemler ulan zırto..akp seçmenine koyun diyorsun 2019 seçiminde akp seçmeninden oy alamadan başkan adayın nasıl başkan seçilecek?birisi senin partin seçmenine dana dese o partiye oy verirmisin?
@kemler Kendine benzerlerimi tarif ettin
@kemler SEN KİME VERİYON OYUNU SENDEN OLMAYAN KOYUN MU LAN 9 SECİM KAYBEDENİN PEŞİNE GİDEN KOYUNLAR SİZİ...
@kemler kovboy coninin önünde kementle güdülüp damgalanan sığır olmak böyle bir şey işte. Mal mal hayatları tren seyretmekle, Türkiye düşmanlığıyla gelip geçer. Milli ve yerli olan her duruşun yanında yer alan millete koyun demek, kementle güdülmenin hırsı ve öfkesinden başka bir şey değildir. Ağızlarından köpükler çıkararak yaşar o şekilde geberir giderler. Türkiye Cumhuriyeti büyüyerek ve yükselerek yaşamaya devam eder.
niye hani fetöcü diyordunuz adama şimdi mi ak oldu?
Cuma namazlarını Emevi camisinde kılar artık.
@mr_kaplan_1983 Sana ne başkasının namazından niyazından DİNi içeriği olan olguyla yorum yapmakla, senin yorum yapmai amacın farklı olmasın
davutogluna belediye başkanlıgı yaptırmazlar. . ha maşa olur tayyipe
@durankaraman66 Ya ne çok şey biliyorsun sen aday ol da boyunun ölçüsüne bir baksınlar.
VAH İSTANBULUM AHMET DAVUTOĞLU GELİRSE ARTIK PALAVRALARLA İDARE EDİLİRSİN ,İCRAAT OLMAZ,ŞAMDA CUMA NAMAZI KILAMAYINCA FATİHDE SÜLEYMANİYEDEMİ KILACAK,İSTANBUL MÜHENDİS KAFAYLA İDARE VE İCRAATLA BELEDİYE YÖNETİLİR,ÜNİVERSİTEDE HOCA OLUP SÖZÜ LAFI HESAPSIZCA SALLAMAYLA BELEDİYE BAŞKANI OLUNMAZ.BU AHMETTEN BİŞEY OLMAZ GEÇİN İSTANBULA YAZIK ETMEYİN
Şimdiiii.. Göreceğiz kendine vatansever diyen akplileri. Adamın fetocu olduğu biliniyor hatta bunu bizzat o dönemde kendi ekibi söyledi. rte falan bahane değil. eğer bu adamdan bu saatten sonra bir şey olursa benim neznimde akpliler vatanseverliyiz diye dolaşmasınlar. haa akp kitlesinin potansiyeli var mı? var. çünkü bunlar zamanında biji dedi kürdistan dedi otobüs üstünde terörist karşılayıp masalara oturup, festivaller yaptılar. bakalım akpliler ne yapacaklar. ama az çok belli. biraz para ile bu işi de çözerler. malum daha yeni çiftlik bank ile dolandırılan kitle oy verecek..yine verirler..
Dolar 3.91 eoro 3.82
Ulke batti bu halk ruya goruyor sgk tasinmazlari satiyo sebep kilictaroglu diyen bir sgk baskani var 20 yil inceki donem den bahsediyo 15 yildir iktidar olab parti yaksin yikilsin bu ulke be
valla akpnin yapacağı en akıllı seçim olur otur değince oturan kalk değince kalkan konu mankeni onun cbaşkanı koltuğunda oturması zaten direk kendi oturmuş gibi olur
Görevden alınan ilk başbakan istanbul belediye başkanı olacak he :)))
kolay istifa edeceği için düşünülmüş olabilir
Bu adam bir sene başbakanlık yaptı ülke kan gölüne döndü. Şimdi ne olacak? Muhakkak iç savaş çıkartmak istiyorsanız o başka mesele.
ÜLKEYI SURIYEDE VE ORTA DOGUDA YANLIS POLİTİKA İZLETTIREN BİRİDE DAVUTOGLUDUR TÜRKİYE NASIL BİR ÜLKE OLDU YAZIK TÜRKİYEYE BE YARGILANACAGI YERDE ÖDUL VERILIYO
sakın bu oyuna gelme ahmet sakın tayyip bitti gitti gider sakın ha bu oyuna gelme.
iyide bir taraftan profili düşük başbakan arıyorsunuz sonra işinize gelince prıfili yüzünden görevden alınana görev veriyorsunuz hah ha hah ha
ŞEREFİ VAR İSE AZICIK HAYSİYETİ BAR İSE ASLA VE KAT-A KABUL ETMEMELİ.
@kemler kendinizden bahsetmişsiniz galiba.Biliyosun İzmir ve kadıköyden odun koysalar baskan seçilir.Çünkü adayın kim olduğu hiç önemli değil sizin için.Odun olsa bile...
Abdullah gül bence
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