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Canlı yayında çatışma anları... Cephede şok görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 19:12 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kilis - Azez Burseya Dağı'nda çatışma anı

Kilis - Azez Burseya Dağı'nda çatışma anı

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Anahtar Kelimeler:
çatışma Kilis Azez Burseya Dağı

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