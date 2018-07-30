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Canlı yayında çok konuşulacak iddia! Tuncay Özkan 'CHP'de gizli bir karar merkezi var' dedi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 23:37 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Sevilay Yılman CHP ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Yılman, Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in kendisine Tuncay Özkan'ın 'CHP'de gizli bir karar merkezi var' dediğini iddia etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan programa bağlanarak bu iddiaya sert tepki gösterdi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Tuncay Özkan bir gazeteci arkadaşıma 'CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bu karar merkezi CHP'nin dışında bir oluşum. Biz de kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal Bey orada alınan kararları MYK’ya getiriyor.' diyor." ifadelerini kullandı.

Yılman, "Bu iddiaya ben inanmıyorum, Genel Başkan yardımcısı Sayın Tuncay Özkan inanıyor. Peki inanıyorsun neden hala onun Genel Başkan olmasını istiyorsun. Madem bu adam proje." diyerek Tuncay Özkan'ın bu açıklamayı çok önemli bir gazeteciye yaptığını iddia etti.

TUNCAY ÖZKAN: MÜFTERİSİN

Programa telefonla bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek Sevilay Yılman'a ‘Müfterisin' şeklinde tepki gösterdi. Sevilay Yılman'dan kaynağının ismini açıklamasını isteyen Özkan ısrarlı davranınca Yılman kaynağının Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç olduğunu açıkladı.

TUNCAY ÖZKAN: YALANCININ, İFTİRACININ TEKİ

Tuncay Özkan bunun üzerine Şaban Sevinç'in amacının başka olduğunu ifade ederek “ Şaban Sevinç yalancının, iftiracının tekidir. Bunu niye söylediği de bellidir. Hiçbir şekilde bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç hesabını verecek. Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam. Mahkemede verecek bunun hesabını. Rezil bir komployu niye yürüttüğünü ben de parti yönetimi de biliyor.Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam” diye konuştu.

ŞABAN SEVİNÇ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Canlı yayına bağlanan Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç Tuncay Özkan'la 27 Haziran günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüklerini ve Tuncay Özkan'ın kendisine “CHP'de gizli bir karar merkezi var. Ben de onun ne olduğunu daha çözemedim. Bazı önemli kararlar orada alınıyor ve Genel Başkan tarafından MYK'ya getiriliyor.” dediğini iddia etti.

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