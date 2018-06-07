Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Kayıp olan annesi Nurşen'i bulmak için Esra Erol'da programına başvuran Safiye'nin, hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Öz amcası Osman Çolakoğlu'nun tecavüzüne uğradığını iddia eden Safiye'nin akılalmaz hikâyesini duyanlar büyük şok yaşadı. Hem kendi öz kızına hem de öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen Osman Çolakoğlu, "Ben size her şeyi anlatmak zorunda değilim, mağdur olan benim" diyerek iddiaları yalanladı.

"İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM"



Öz amcası Osman Çolakoğlu'nun tecavüzüne uğradığını iddia eden Safiye, şöyle konuştu:

"Öz amcam, anneme 10 yıl boyunca tecavüz etti. Annem hamileydi ve amcamla evlenmek zorunda kaldı. Evlendikten sonra da öz amcam bana 1 yıl boyunca tecavüz etti. Annemin akli dengesi yerinde olmadığı için, söyleyemedim. Adli tıpa gittik, rapor aldık, şikayet ettik. 1 gün ceza evinde kaldı. Kadın sığınma evinde kaldık. Öz amcam ilk evliliğinden olan öz kızına da tecavüz etti. Psikolojim çok bozuk. Yakalansın ve suçu cezasız kalmasın istiyorum, idam edilsin"