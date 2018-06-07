Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Kayıp olan annesi Nurşen'i bulmak için Esra Erol'da programına başvuran Safiye'nin, hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Öz amcası Osman Çolakoğlu'nun tecavüzüne uğradığını iddia eden Safiye'nin akılalmaz hikâyesini duyanlar büyük şok yaşadı. Hem kendi öz kızına hem de öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen Osman Çolakoğlu, "Ben size her şeyi anlatmak zorunda değilim, mağdur olan benim" diyerek iddiaları yalanladı.
"İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM"
Öz amcası Osman Çolakoğlu'nun tecavüzüne uğradığını iddia eden Safiye, şöyle konuştu:
"Öz amcam, anneme 10 yıl boyunca tecavüz etti. Annem hamileydi ve amcamla evlenmek zorunda kaldı. Evlendikten sonra da öz amcam bana 1 yıl boyunca tecavüz etti. Annemin akli dengesi yerinde olmadığı için, söyleyemedim. Adli tıpa gittik, rapor aldık, şikayet ettik. 1 gün ceza evinde kaldı. Kadın sığınma evinde kaldık. Öz amcam ilk evliliğinden olan öz kızına da tecavüz etti. Psikolojim çok bozuk. Yakalansın ve suçu cezasız kalmasın istiyorum, idam edilsin"
ESRA EROL'UN SORULARI YANITLAMADI
"Aynı istismara maruz kalan, tüm çocukların sesi olmaya geldim" diyen Safiye, evli ve 8 aylık hamile olduğunu, eşinin kendisine sahip çıktığını ifade etti. Yayına bağlanan Osman Çolakoğlu ise "Yargı süreci devam ediyor. Safiye'nin ortaya attığı iftiralar, kendi özgür iradesiyle mi acaba? En son mahkeme de şikayetinde vazgeçti" ifadelerini kullandı.
Çolakoğlu, Esra Erol'un "10 yıl boyunca ağabeyiniz taksiye çıktığında yengeniz Nurşen'e tecavüz ettiğiniz doğru mu?", "Yengeniz ve çocuklara sahip çıkmak için evlendim diyorsunuz ama Nurşen hanımla evlendiğinizde zaten 2 aylık hamileymiş?" sorularını yanıtsız bıraktı.
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