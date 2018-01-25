Canlı yayında flaş iddia: Afrin'deki teröristler...

Gelen bilgileri Suriye'de güvenlik kaynaklarından aldığını belirten Doğu Perinçek, Afrin'deki PKK/PYD'li teröristlerin teslim olma hazırlığı yaptığı Esed reijimiyle pazarlık yaptığını iddia etti.
Doğu Perinçek sözlerine şöyle devam etti:
"Şu anda telefon aldım. Suriye'den bildiriyorlar. PYD Teslim olmak için suriyeli yetkillerle ilişkiye girmişler. Bizim Şam'da Büromuz var. Kaynaklarımız var. Bilgimiz şundan ibaret. Örgüt PYD/PKK Suriye devletine teslim olmak istiyor. Suriye devleti ile bağlantıya girmişler. Bizim Şam'daki büromuzdan iletilen son dakika bilgisi bu şekilde."
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