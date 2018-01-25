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Canlı yayında flaş iddia: Afrin'deki teröristler...

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 08:43 | Son Güncelleme 6 saat önce

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programında Doğu Perinçek flaş iddialarda bulundu. Perinçek, Afrin'deki teröristlerin Esed rejimi ile pazarlık yaptığı ve teslim olma hazırlığında olduğunu iddia etti

Gelen bilgileri Suriye'de güvenlik kaynaklarından aldığını belirten Doğu Perinçek, Afrin'deki PKK/PYD'li teröristlerin teslim olma hazırlığı yaptığı Esed reijimiyle pazarlık yaptığını iddia etti.

Doğu Perinçek sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda telefon aldım. Suriye'den bildiriyorlar. PYD Teslim olmak için suriyeli yetkillerle ilişkiye girmişler. Bizim Şam'da Büromuz var. Kaynaklarımız var. Bilgimiz şundan ibaret. Örgüt PYD/PKK Suriye devletine teslim olmak istiyor. Suriye devleti ile bağlantıya girmişler. Bizim Şam'daki büromuzdan iletilen son dakika bilgisi bu şekilde."

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Afrin Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
:) erdoğanın dünyanın lideri , islamın halifesi olma planı sadece türkiye de tutmuştur.barış diyenlerin tutuklandığı ve destek vermeyenlerin kalmadığı bir ortam yaratmış.savaşı ısrarla devam ettirmek istemektedir.ölen kendi çocuğu değil zaten kendisi de demişti parayla bu işi yapmasalardı diye babası ölen bir kıza.afrin daha dimdik ayakta ve ayakta da duracak.çünkü onlar gönüllü sizler zorunlu askersiniz.ve daha dün 1 traktör dolu cesedinizi basına verdiler
BENİM YAŞIM YETMİŞİGEÇTİ SENİN BU VATANA DOSTMUSUN DÜŞMANMISIN NE OLDUGUNU ANLAMIŞ DEGİLİM BEN KİMİM DERSENİZ BEN İNANÇLI İMANLI ATATÜRLCÜ CUMHURİYET SEVDALISI VATANINI CANINDAN BAYRAGINI ÖYLE RASGELE GÖSTERMELİK ELİNE ALANLARDAN DEGİL GERÇEK BİR BAYRAK SEVEN TÜRKÜM HEMDE TÜRK OGLU TÜRKÜM .
ne seni çözebildim. nede tayyipi. biriniz sıkışınca kuran okuyup servis yaptırıyorsunuz. biriniz sıkışınca ,vatan millet sakarya diyorsunuz..bence ikinizde amerika tarafından atanmışlarsınız.
Öyle bir durumki savaş istemeyen herkesi haini ilan ediyorsunuz kendinizce vatan millet sakarya adam öyle bi hipnoz etmişki sanki herşeyi vatan için yapıyor aklınız var düşünebiliyorsunuz bi düşünün neden yapıyor adam tam gaz yolunda olan millete oluyor
İkiside tehlikeli
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