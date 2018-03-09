HABER

Canlı yayında gülme krizine girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 08:40 | Son Güncelleme

Canlı yayında haber sunduğu esnada gülme krizine giren spiker, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor

Canlı yayın yapmak herkesin harcı değil. Yerel bir televizyon kanalında bunun son örneğini bir kez daha gördük.

Haber sunduğu esnada gülme krizine giren spikerin zor anlar yaşadığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyorPrezervatif isyanı: Çok küçük geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spiker canlı yayın

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Okuyucu Yorumları 7 yorum
ilçe derken gülüyor sanırım ilçeyle ilgili bir anısı var Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
zafer_tekin_2002 sen nasıl bi gerizekalısın?
alttan biri yalıyo galiba. ????
bumu gülme krizi ben başka birşeymi izledim?
beni de güldürdü.
belediye chp li galiba o yüzden gülüyor
Aslında Milletçe gulmeye çok ihtiyacımız var..
Diğer Haberler
Küçük öğrenciler biriktirdikleri harçlıkları Mehmetçik Vakfına bağışladı

Küçük öğrenciler biriktirdikleri harçlıkları Mehmetçik Vakfına bağışladı

UltrAslan şehitler için mevlit okuttu

UltrAslan şehitler için mevlit okuttu

Başkan Kayda, prestij caddesinde ağaç dikti

Başkan Kayda, prestij caddesinde ağaç dikti

AK Parti’li kadınlar 8 Mart için mevlit okuttu

AK Parti’li kadınlar 8 Mart için mevlit okuttu

Seyir halindeki aracın üzerindeki kuzu şaşırttı

Seyir halindeki aracın üzerindeki kuzu şaşırttı

Pursaklar’da kadınlara sağlık eğitimleri devam ediyor

Pursaklar’da kadınlara sağlık eğitimleri devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.