Canlı yayında gülme krizine girdi!

Canlı yayın yapmak herkesin harcı değil. Yerel bir televizyon kanalında bunun son örneğini bir kez daha gördük.
Haber sunduğu esnada gülme krizine giren spikerin zor anlar yaşadığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
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