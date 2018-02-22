HABER

Canlı yayında katliam yaptı! O caninin bir skandalı daha ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 07:22 | Son Güncelleme

Balıkesir'de, sevdiği kızı vermeyen ailenin evini basarak av tüfeğiyle 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan ve katliamı da sosyal medyadan yayınlayan Ali Saral'la (26) ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saral'ın, olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya'yı (20) geçen yıl Mayıs ayında Edremit ilçesinde pompalı tüfekle kaçırma girişiminde bulunduğu ve gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Havran ilçesine bağlı Hüseyinbeşeler köyünde meydana geldi. Eseler köyünde yaşayan Ali Saral, 2 yıl önce, Hüseyinbeşeler köyünde yaşayan Hasan ve Melike Çetinkaya'nın 4 çocuğundan Gülşen Çetinkaya'yı evlenmek için istedi. Çetinkaya çifti kızını Saral'a vermeyince aileler arasında tartışma çıktı. Geçen zaman içinde Gülşen Çetinkaya'dan vazgeçmeyen Ali Saral, önceki gece yanında iki ruhsatsız av tüfeğiyle kızın evini bastı. Saral, av tüfeğiyle ateş ederek kızın annesi Melike Çetinkaya (38) ile kardeşleri Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya'yı (17) öldürdü. Ali Saral, Gülşen Çetinkaya ile diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ve silah sesleri üzerine eve koşan ailenin yakınları Bayram Eren ile oğlu Murat Eren'i yaraladı. Katliamı cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınlayan Saral, saldırının ardından kaçtı. Olay sırasında baba Hasan Çetinkaya'nın evde bulunmadığı öğrenildi. Köyünde yakalanan Ali Saral, tutuklanırken, cenazeler de Hüseyinbeşeler köyünde dün akşam toprağa verildi.

k2

DAHA ÖNCE POMPALI TÜFEKLE KAÇIRMAK İSTEMİŞ

Kan donduran olayın ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ali Saral'ın 10 ay önce Edremit ilçesinde, evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya'yı pompalı tüfekle tehdit ederek kaçırma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Ailenin şikâyeti üzerine Saral'ın polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi. Kız kaçırma girişiminden dolayı hakkında yasal işlem başlatılan ve mahkemeye çıkarılan Ali Saral'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca, Saral'ın Haziran 2017'de de Ağrı'da akrabalarının yanında bulunan Gülşen Çetinkaya ve ailesini rahatsız ettiği için hakkında bir kez daha işlem yapıldığı öğrenildi.

3 YARALININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Diğer taraftan, Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Gülşen Çetinkaya ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan kardeşi Yasin Çetinkaya ve yakını Bayram Eren'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılardan Murat Eren’in ise yarın taburcu edileceği belirtildi.

k5

"BUNDAN SONRA ADIMI HERKES DUYACAK"

Ali Saral'ın katliamı yapmadan 3 saat önce Hüseyinbeşeler köyüne 10 kilometre uzaklıkta bir akaryakıt istasyonundan plakasız motosiklet ile 30 TL'lik benzin aldığı görüntüleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Ali Saral’ın akaryakıt istasyonundaki çalışanlara, “Bugüne kadar horlandım bundan sonra adımı herkes duyacak” dediği belirlendi.

k3

MİNİK YASİN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Kan donduran olay sırasında yaralananlardan durumu ağır olan ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde bugüne kadar tedavisi süren Yasin Çetinkaya'nın sağlık durumunda düzelme yaşandı. Tehlikeyi atlattığı belirtilen Yasin bebeğin tedavisine serviste devam edileceği öğrenildi. Diğir yaralıların da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.m Eren'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılardan Murat Eren’in ise yarın taburcu edileceği belirtildi.

DHA

Canlı yayında katliam yapmıştı! Türkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandıCanlı yayında katliam yapmıştı! Türkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandı
Katliamı canlı yayınladı, Facebook korkunç videoyu saatlerce kaldırmadıKatliamı canlı yayınladı, Facebook korkunç videoyu saatlerce kaldırmadı
Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralıBalıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ali Saral cinayet sosyal medya Facebook

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

İşte Emniyet'in yeni üniforması

İşte Emniyet'in yeni üniforması

Mavi Balina oyunu yine can aldı!

Mavi Balina oyunu yine can aldı!

'Ölüm patroniçesi' Saide'ye şok baskın! Çete çökertildi

'Ölüm patroniçesi' Saide'ye şok baskın! Çete çökertildi

İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı

İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı

İlginizi Çekebilir

Köylüler şokta! Tam 3 metre 20 santim!

Köylüler şokta! Tam 3 metre 20 santim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Bakan Kaya'nın avukatı: İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir

Bakan Kaya'nın avukatı: İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir

Olay yaratacak fetva!

Olay yaratacak fetva!

Ailenizde şehit var mı? MSB'nin kilitlenen sitesi yeniden açıldı

Ailenizde şehit var mı? MSB'nin kilitlenen sitesi yeniden açıldı

Okuyucu Yorumları 7 yorum
akp Türkiye'si.
@onlychp Ne ilgisi var!? Zannedersin ki daha önce hiç böyle olaylar yoktu ülke güllük gülistanlıktı.
@ferhatotgen evet 2002ye kadar öyleydi. 2002'den beri gelinen nokta ortada.
@ferhatotgen siz halinizden memnun olduktan sonra...
nasıl sa yapanın yanına kâr kaldığı ve suçlunun övüldüğü kollandığı bir düzen mevcut böyle düzen olmaz olsun ...
saplantılı katil..Umarım sende aynısını yaşarsın
siyaseten ve suçsuz yere uzun süre tutuklu kalıp beraat edenler var.Türkiye bunu yapıyor ama tehdit ve şantajlarda,uzaklaştırma cezalarında tedbir tutuklaması yapamıyor.Neden?Beraat edeceği apaçık gazeteciler terörist diye tutuklanıyor,hapise atılabiliyor uzun süre kalıyor,kadın cinayetleri dorukta zina tartışması açılıyor.Hayret..
Diğer Haberler
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti

Profesörden olay sözler: Google'ı Sultan Abdülhamid buldu

Profesörden olay sözler: Google'ı Sultan Abdülhamid buldu

2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!

2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!

Şans Topu sonuçları 21 Şubat: Devirli ikramiye bir kişiye kaldı! (871. hafta Şans Topu sonucu)

Şans Topu sonuçları 21 Şubat: Devirli ikramiye bir kişiye kaldı! (871. hafta Şans Topu sonucu)

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Kimyasal hadım geliyor! 6 bakanlık bugün toplanıyor

Kimyasal hadım geliyor! 6 bakanlık bugün toplanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.