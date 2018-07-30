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Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:12 | Son Güncelleme

Habertürk Tv'de CHP'li milletvekillerinin terörist cenazelerine katıldığını söyleyen gazeteci Metin Özkan ile ona itiraz eden CHP milletvekili Zeynel Emre arasında sert bir tartışma yaşandı. Sunucu Didem Arslan Yılmaz, konukların mikrofonlarını kapatarak reklama gitmek zorunda kaldı.

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'a konuk olan gazeteci Metin Özkan ve CHP milletvekili Zeynel Emre arasında sert bir tartışma yaşandı.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Özkan, CHP'li milletvekillerinin terörist cenzelerine katıldığını söyleyerek "CHP'nin omurgası bozulmuştur" dedi.

MİKROFONLARI KAPATIP REKLAMA GİTTİ

Bu sözlere sinirlenen Zeynel Emre ile Özkan arasında çok sert bir tartışma yaşandı. Tarafları sakinleştiremeyen sunucu Yılmaz, önce iki konuğun da mikrofonunu kapattırdı, ardından da reklam arası vermek zorunda kaldı.

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Habertürk TV CHP kavga metin özkan zeynel emre

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
niye sinirleniyorsunuz, yalanmı.
PYD Lideri Salih MÜSLÜM' ü otellerde ağırlayıp, VIP konuk muamelesi yapanlar kimdi ? Onuda söyleyene yalaka !
Sadece cenazeye gitmemiş aynı zamanda çiçekte bırakmıştır. AKP nasılki davulla zurnayla karşıladı CHP de çiçekle terörist cenazesine gitmiştir.
kendisi trol zaten keltoş
ha ha montaj onlar
yalanmı chpkk sezgin tanrıkulu,mahmut tanal,eren erdem
Ne foto montajı hiç bireini yalanlamadınız kabul edin pkk dostusunuz PKK nin kardeşi HDP yi TBMM sokan siz değilmisiniz Bunuda hakaret kabul edin göz göre göre yalan söylüyorsunuz.
metin özkan kimdir? böyle bir şahıs neden ciddiye alınır ki. böyle tartışma proğramına davet eden de suç. o gitsin kahvelerde söylemlerde bulunsun.
CHP cenazelerine gitti akp kucak açtı. Al birini vur ötekine. Bu iki parti toplumun yüzde 70 ini temsil ediyor.
“ONUN BUNUN ÇOCUKLARI SİZ 15YILDIR. FETOŞLA BERABER ÜLKEYİ SATTINIZ BÖLÜŞTÜNÜZ AHLAKSIZLAR. KARŞINDAKİ MİLLET VEKİLİ BUNU SÖYLİYEMİYORKİ VURAMİYIR Kİ. BU KELTOŞLARIN SURATNA 15 YILDIR KOL KOLA NE İSTEDİNİZDE VERMEDİK DİYENLERİN ORTAKLARI BU MİLLETE KURŞUN SIKMADIMI. DİYEMİYORSUNUZ CHP MİLLET VEKİLİ TEMSİLCİSİ SİZ VARYA AKP YE ÇLİŞAN MİLITAN BU CHP MİLLET VEKİLİ DEĞİL BEN Kİ CHP YE OY VERMİYEN BİRSİ OLARAK
sezgin tanrıkulu , eren erdem, mahmut tanal bunların fotoğrafları var terörist cenazelerinde
tabi canım hdp barajı geçsin diye oyları da mhp liler verdi zaten chp hiç destek verirmi teröre
O KADAR TV DE GÖRÜNTÜLERİ OLDUĞU HALDE İTİRAZ EDEN BİR İNSAN..BU MİLLETİ VE EN ÖNEMLİSİ PARTİYE GÖNÜL VERMİŞ VATANDAŞLARI APTAL YERİNE KOYMAKTAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL BU..CHP YILLARDIR KENDİ İÇİNDEKİ KAVGA YÜZÜNDEN MİLLETE HİZMET ETMEYİ ÇOKTAAAN UNUTMUŞA BENZİYOR..GERÇEK ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI BİR İNSAN BU CHP Yİ ASLA SAVUNMAZ,SAVUNAMAZ..YAZIK..ANA MUHALEFET DEMEK,İKTİDAR PARTİSİYLE ATIŞMAK DEĞİL.UZLAŞMACI OLMAK VE MİLLETE HİZMET İÇİN ÇABALAMAKTIR..SİYONİZMİN TAŞERONLUĞUNU YAPAN ÖRGÜTLERLE AYNI SAFTA DURMAK DEĞİLDİR ATATÜRKÇÜLÜK.KİMSE KUSURA BAKMASIN..(araştırmacı sosyolog e.klc)
Danimarkadan yayın yapan p.k.k. kanalına Med Nuçe ye telefonla bağlanan c.h.p. genel başkan yardımcısı Mustafa Sezgin Tanrıkulu değilmiy di ? Gözüm gördü kulağım duydu. Aksini ispat eden varsa yazsın.
zamanında hdpkk ile birlikte iyi salladık diyen sizin millet vekiliniz değilmi chpkk
teröristleri diyarbakırda ağırlayanları unutmadık megri megrileri
chpkk lılar sizi
Ulan habura terörist ayağına savcı hakim gönderen apoyu öven iç işleri bakanları chp li miydi chp terör cenazesine katıldımı katılmadımı bilmek katılmıssa kendi kaybeder kaybetti akp nin yaptığı çözüm vs su bu kaç sehite neden oldu az omurgalı ol metin
chp pkk cenazesine de gitti hdp de her evden 1 oy kampanyası da yaptı kimse kimseyi kandirmasin montaj dedikleri seylerin hepsi gercek kilictar oglu o partide oldugu surece boyle goruntuler daha cok cikar
millet vekili sen neyi teranesini okuyorsun C.H.P millet vekilleri cenaze terölerine katıldıgı canlı yayında bile verildi ne o sen o ara ölüm uykusunamı yatmıştın yok sa her evden bir kişi C.H.P li hdp ye oy versin turundamıydın
akp yapınca milli dava, muhalefet yapınca vatan hainliği oluyor... milletin aklıyla alay etmiyorlar artık. gözlerimizin içine baka baka siz aptalsınız diyor.
ulen şaka maka bu karıyıda marka yaptınız en çok izlenen haber programı oldu ..
Yav ben adamı görünce zaten kanalı direk geçtim bu tip insanları televizyonlara niye çıkartırlar hiç anlamam adam ressmen provokatörüm diye barım barım bağırıyor ya
şimdi bunun haber niteliği mi var
kavga dediniz göremedik ama
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