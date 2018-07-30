Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'a konuk olan gazeteci Metin Özkan ve CHP milletvekili Zeynel Emre arasında sert bir tartışma yaşandı.
MHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Özkan, CHP'li milletvekillerinin terörist cenzelerine katıldığını söyleyerek "CHP'nin omurgası bozulmuştur" dedi.
Bu sözlere sinirlenen Zeynel Emre ile Özkan arasında çok sert bir tartışma yaşandı. Tarafları sakinleştiremeyen sunucu Yılmaz, önce iki konuğun da mikrofonunu kapattırdı, ardından da reklam arası vermek zorunda kaldı.
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