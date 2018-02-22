Canlı yayında seçimin kilit partisini açıkladı! İşte Hakan Bayrakçı'nın 2019 seçimi tahmini

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi'nde Cumhur ittifakı ve seçmenin bakışı masaya yatırıldı. Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk’te yayınlanan programa konuk oldu. Cumhur ittifakı ve seçmenin bakış açısının masaya yatırıldığı programda Bayrakçı, Saadet Partisi’nin seçime olası etkilerini değerlendirdi.
"SEÇİMİN YILDIZI SAADET PARTİSİ’DİR"
Seçimin yıldızının Saadet Partisinin olduğunu ifade eden Bayrakçı, “İttifaka gireceği tarafa çok büyük avantaj sağlayacağı gibi AK Parti’yi de beklediği oyun altına itebilir. AK Parti’nin taban oylarının içerisinde en kuvvetli olan SP’dir. Saadet Partisi bir fenomendir. İYİ Parti ve diğer sağ partilerle bir ittifak içerisinde olursa, AK Parti’yi beklediğinin çok daha altında bir oy oranına itebilir” diye konuştu.
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