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Canlı yayında seçimin kilit partisini açıkladı! İşte Hakan Bayrakçı'nın 2019 seçimi tahmini

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 10:22 | Son Güncelleme

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı programda, 2019 seçimleri için ittifak ihtimalleri içerisinde Saadet Parti'nin kilit parti olduğunu belirterek etkilerini değerlendirdi. "Bu seçimin yıldızı Saadet Partisi'dir" diyen Bayrakçı, "Saadet Partisi, İYİ Parti ve diğer sağ partilerle bir ittifak içerisinde olursa, AK Parti'yi beklediğinin çok daha altında bir oy oranına itebilir" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi'nde Cumhur ittifakı ve seçmenin bakışı masaya yatırıldı. Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk’te yayınlanan programa konuk oldu. Cumhur ittifakı ve seçmenin bakış açısının masaya yatırıldığı programda Bayrakçı, Saadet Partisi’nin seçime olası etkilerini değerlendirdi.

"SEÇİMİN YILDIZI SAADET PARTİSİ’DİR"

Seçimin yıldızının Saadet Partisinin olduğunu ifade eden Bayrakçı, “İttifaka gireceği tarafa çok büyük avantaj sağlayacağı gibi AK Parti’yi de beklediği oyun altına itebilir. AK Parti’nin taban oylarının içerisinde en kuvvetli olan SP’dir. Saadet Partisi bir fenomendir. İYİ Parti ve diğer sağ partilerle bir ittifak içerisinde olursa, AK Parti’yi beklediğinin çok daha altında bir oy oranına itebilir” diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI VATIKANDA PAPA SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BAŞINDA PYD PERSILVANYADA FETO ILE ORTAKLIKTAN IHANETİ BELGELİLERE KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Fetönün kuyruğuna takılın siz bakalım
Boş ve gereksiz tam chp tetikçisi.hiçbir seçimde tahminleri tutmuyor..
helal olsun boş ve tetikçi adamları taniyorsun,akp nin tetikcisi kim? onuda yazip bizi bilgilendirirsen seviniriz okurlar olarak. senin gibi bilgili (!) insanlardan faydalanmak gerekir
Rüyalar gerçek olsa!! Bu rüyalar her seçim öncesi bol bol görünüyor birileride yorumluyor HADİ HAYIRLISI.
yüzde sıfır nokta bilmem kaç oyuylamı etkileyecek seçimleri. güldürmeyin insanı.tamam tayyip beyi hazmedemiyorsunuz ama bunu mantıklı kelimelerle ifade etseniz.aklınızca algı operasyonu yapmaya çalışıyorsunuz ama millet saf değil artık bunu anlayamadınız.eskisi gibi ağaç altında uyuya kalmış bir millet yok karşınızda.....
FETO PKK PYD BARZANI SALİH MUSLIM ILE ORTAKLIKTAN IHANETİ BELGELİ TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN PAPA DOSTU HAÇLI KALINTILARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
tabi şim dide saadeti parlatin hdpkkyı parlattığınız gibi.oy orani yuzde 1 olan partiden medet umanlar
Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş.
bos hayalere kapilmayin
ac tavuklar hayal pesinde
Son olarak şu şeker fabrikalarınıda satıp parasıyla bir dahaki secimlere kadar ülke cok iyiye gidiyor diye propaganda yapsak mı? Sonrası " O son fabrikayı satmayacaktık " milli kardeşlerim.
CHP de sevilmeyen chp yağcısı . ne yapsa boş kimse ondan hoşlanmıyor . tahminleride saçma.
Senin canın öyle istiyor hakan efendi
NE DİYOSUN BEE
fetö ve abd nin gayri meşru veledi zinası olan iyi parti ve kurucusnu parlatın parlatın millet 15 temmuzda gösterdiği feraseti yine gösterecek ak koyun kara koyun belli olacak,
ne yüzsüz bir insan, her seçimde çuvallıyor yine de çıkıp utanmadan kendi arzularını anlet sonucu gibi millete yutturmaya çalışıyor. insanlara saygısı yok
Rakibini küçük görenler mağlubiyeti hak eden rehavet içindekilerdir. AKP içinde olup kökeni o partiden gelenlerle FETÖ cü diye tutuklananlar ve sülaleleri bu seçimde saf değiştirecektir. AKP+MHP nin de paniği bundandır.
Saadet partisine herzaman güvendim.Halkın ve Hakkın yanında.Bir oy çıkacağınıda bilsem oyumu adaletli olan Saadet partisine atacağım
İYİ PARTİ hepinize İYİ gelecek....
sadece gülüyorum galiba rüya görmüş saadet partisinin oyu ne kadarki böyle bir yorum yapmış
BENİM GONLUM MHP VE ESITTIR İYİ PARTI OY VERIRSEM DE İYİ PARTI MHP NİN ESDEGERI Bİ PARTİ
Evet son zamanlarda Sn Karamollaoğlu ile Saadet Partisi dikkat çekici bir politika izliyor.Çok başarılı oldukları da söylenebilir. Ancak bu kadar karşıt politikalar yürütmelerine karşın hala akp ile ittifak konusunda net değiller.İkinci bir bahçeli vakası yaşanmasın sakın.
allahın izniyle SADECE KENDİLERİİ TÜKETECEKLER DE HİÇBİR ŞEY YAPAMAYACKLAR, Akp ne derse O OLACAAAAAK:)))
Gerçekten çok komik algı operasyonu buna deniyor işde at yalanı tikiyim inanı hesabı mucuk mucuk. Düşün bakalım ince hasaplara. izlemesi çok zevkli.
saadet süpriz yapacak. bekleyin millet uyanıyor. mazot beş tl. bugday sekizyüzdoksan tl.çifçi bitmiş. tarlalara bankalar el koymuş.bir evi bir baba geçindirirken şimdi aile toptan çalışıyor zor geçiniyor. hastaneler yollar fabrikalar satılmış. mehmetçik can veriyor, suriyeli gençler memlekette adam dövüyor.esnaf perişan ilçemde 12 tane ulusal market var. hadi çık işin içinden. vel hasıl saadet gelmezse iç savaşa hazır olun.. ak parti onbeş yılda ulkeyi bitirdi ve ikiye böldü.
saadet partisini cilalayıp parlatıyorlar. chp de değişim olmazsa ki olmayacak görünüyor,siz iy partiye oy verin.
ARAPSEVERLERİN İŞİ BİTTİ ŞİMDİ VATANSEVERLERE ZAMANI.
mhp ittifak yaptığı için yüzde 1 oyla barajı aşmış sayılacak.iyi parti ittifak yapmadığı için yüzde 8 oyla barajı geçmiş sayılmayacak.bu düzenbazlık değilde nedir.
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