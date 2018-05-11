İSTANBUL (AA) - 8. Avrasya Tıp Günleri kapsamında canlı yayında dünyada henüz yapılmaya başlanan tam kapalı bel fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu iş birliği ile gerçekleştirilen "8. Avrasya Tıp Günleri" başladı.
Bu yıl düzenlenen toplantının konusu "Endoskopik Disk Cerrahisi" olarak belirlendi. Etkinlik kapsamında canlı yayında tam kapalı bel fıtığı ameliyatı yapıldı. Ameliyatı, 13 ülkeden 42 uzman doktor takip etti.
Açılışta konuşan Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sezgin, tıbbi bilgi ve deneyim paylaşımının sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Bu yıl sekizincisi düzenlenen Avrasya Tıp Günleri'ne ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Sezgin, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda doktorlarımızın deneyimlerini ve ülkemizin sahip olduğu sağlık teknolojilerini, üç kıtada çok geniş bir coğrafyada, toplamda 13 ülkeden, konusunda uzman ve tıbbi gelişmeler açısından ülkesinde ve dünyada çok önemli role sahip 42 kıymetli hekimle paylaşıyor olmak bizim için bir gurur vesilesi. Bayındır Sağlık Grubu, bilimsel sorumluluk anlayışıyla, endoskopik disk cerrahisi alanında da konuklarımız olarak gördüğümüz hastalarımıza sağladığı faydaların yanında bilgiyi ve tecrübeyi sizlerle paylaşarak, her açıdan örnek bir merkez olma yolunda bir adım daha atmıştır."
- "Hasta operasyon sonrasında çok kısa zamanda günlük hayatına dönüyor"
TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ise TİKA'nın faaliyet alanları içerisinde sağlık sektörünün önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.
TİKA'nın sağlık alanında başta hastane ve sağlık ocağı inşaat ve donanımı, sağlık çalışanlarının eğitimi, kongre, konferans ve çalıştaylara destek olmak üzere gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak sadece 2012-2017 yılları arasında 750'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini ifade eden Er, Avrasya Tıp Günleri projesinin bu alandaki faaliyetlerinde öncü bir role sahip olduğunu kaydetti.
Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Direktörü, Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği Kurucu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları da her geçen gün tıptaki ilerlemelerle gelişen yeni felsefenin dokuya saygılı, dokuya en az zarar vererek yapılan minimal invaziv girişimler olduğunu vurgulayarak "Minimal invaziv girişimlerin en iyi örneklerinden biri de bel fıtığını kapalı yöntemle tedavi uygulamasıdır. Çok yeni bir teknik olmakla birlikte, özel tecrübe gerektirdiği için yaygınlaşmamış olan bu teknik doku hasarı minimuma indirgenerek yapılmaktadır. Hasta operasyon sonrasında çok kısa zamanda günlük hayatına dönüyor." ifadelerini kullandı.
- 23 ülkeden canlı takip edildi
Oturumlarda, bel fıtığı (lomber disk) ana tema konusu olurken alanında deneyimli uzmanlarca "Lomber Disk Hernisinde Fizik Muayene ve Değerlendirme", "Lomber Disk Cerrahisinde Tarihçe", "Transforaminal Endoskopik Diskektomi (Teknik)", "Lomber Disk Hernisinde Mikrodiskektomi", "İnterlaminar Endoskopik Diskektomi (Teknik)", "Endoskopik Diskektomide Preoperatif Planlama" ve "Lomber Radiküler Ağrıda Girişimsel Yöntemler" başlıkları ile bel fıtığı tüm yönleriyle ele alındı.
Doç. Dr. Karaeminoğlulları, öğleden sonraki oturumda hastanede gerçekleştirdiği tam kapalı bel fıtığı ameliyatı, konferans salonunda Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Moldova, Özbekistan, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna'dan gelen 42 uzman doktor tarafından takip edildi.
Tüm toplantılar ayrıca internet üzerinden aralarında Azerbaycan, Almanya, Afganistan, Çad, Etiyopia, Fransa, Gana, Gürcistan, Irak, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Zambiya, Libya, Nijerya, Kırgızistan, Özbekistan, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Türkmenistan, Umman’ın da bulunduğu 23 ülkede çok sayıda doktora da ulaştırıldı.
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