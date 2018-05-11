Canlı yayında tam kapalı bel fıtığı ameliyatı

"Bu kapsamda doktorlarımızın deneyimlerini ve ülkemizin sahip olduğu sağlık teknolojilerini, üç kıtada çok geniş bir coğrafyada, toplamda 13 ülkeden, konusunda uzman ve tıbbi gelişmeler açısından ülkesinde ve dünyada çok önemli role sahip 42 kıymetli hekimle paylaşıyor olmak bizim için bir gurur vesilesi. Bayındır Sağlık Grubu, bilimsel sorumluluk anlayışıyla, endoskopik disk cerrahisi alanında da konuklarımız olarak gördüğümüz hastalarımıza sağladığı faydaların yanında bilgiyi ve tecrübeyi sizlerle paylaşarak, her açıdan örnek bir merkez olma yolunda bir adım daha atmıştır."

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Avrasya Tıp Günleri'ne ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Sezgin, şöyle konuştu:

- "Hasta operasyon sonrasında çok kısa zamanda günlük hayatına dönüyor"

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ise TİKA'nın faaliyet alanları içerisinde sağlık sektörünün önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

TİKA'nın sağlık alanında başta hastane ve sağlık ocağı inşaat ve donanımı, sağlık çalışanlarının eğitimi, kongre, konferans ve çalıştaylara destek olmak üzere gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak sadece 2012-2017 yılları arasında 750'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini ifade eden Er, Avrasya Tıp Günleri projesinin bu alandaki faaliyetlerinde öncü bir role sahip olduğunu kaydetti.

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Direktörü, Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği Kurucu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları da her geçen gün tıptaki ilerlemelerle gelişen yeni felsefenin dokuya saygılı, dokuya en az zarar vererek yapılan minimal invaziv girişimler olduğunu vurgulayarak "Minimal invaziv girişimlerin en iyi örneklerinden biri de bel fıtığını kapalı yöntemle tedavi uygulamasıdır. Çok yeni bir teknik olmakla birlikte, özel tecrübe gerektirdiği için yaygınlaşmamış olan bu teknik doku hasarı minimuma indirgenerek yapılmaktadır. Hasta operasyon sonrasında çok kısa zamanda günlük hayatına dönüyor." ifadelerini kullandı.