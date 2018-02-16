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"Canlı yayında" uyuşturucu kullandıkları iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 09:08 | Son Güncelleme

Adana'da sosyal medyada uyuşturucu kullanırken canlı yayın yaptıkları ileri sürülen 4 kişi tutuklandı

Adana'da sosyal medyada uyuşturucu kullanırken canlı yayın yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 kişinin uyuşturucu kullanırken sosyal medyada canlı yayın yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin Kozan ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, C.K (30), İ.Ü (19), B.M (23) ve B.M'yi (14) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklandı.

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adana canlı yayın sosyal medya uyuşturucu

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