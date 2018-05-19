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Cannes'da Altın Palmiye, Japon filminin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği "Manbiki Kazoku" (Bir Aile İşi) adlı filme verildi

CANNES (AA) - Bu yıl 71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği "Manbiki Kazoku" (Bir Aile İşi) adlı film kazandı.

Fransa’nın Cannes kentinde 9 Mayıs’ta başlayan festivalin kapanış programı ve ödül töreni Festival Sarayı'nda düzenlendi. En iyi filme verilen "Altın Palmiye" ödülüne Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği "Manbiki Kazoku" (Bir Aile İşi) filmi layık görüldü.

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü, Kazak yönetmen Sergei Dvortsevoy'un yönettiği "Ayka" filmindeki rolüyle Samal Yeslyamova’ya verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Dogman" filmindeki rolüyle İtalyan aktör Marcello Fonte oldu.

Ödül töreninde sahneye çıkan İtalyan aktris Asia Argento, 1997 yılında ABD’li yapımcı Harvey Weinstein tarafından festival sırasında tecavüze uğradığını söyleyerek, “Aranızda kadınlara karşı yakışıksız davranışlarda bulunmuş olanlar var ve kimler olduğunu biliyoruz. Bunun cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki, ödülünü filmin çekimleri sırasında karşılaştığı sokak çocuklarına ve sığınmacılara adadığını söyledi. Labaki, konuşmasında zor şartlarda yaşayan göçmenlere de değindi.

Törenin sonunda jüri üyeleri ve ödüle layık görülenler, sunucu Fransız aktör Edouard Baer tarafından Festival Sarayı’nın girişinde kurulan sahneye davet edildi. Şarkıcılar Sting ve Shaggy burada özel kapanış konseri verdi.

Avusturyalı oyuncu Cate Blanchett’ın başkanlığını üstlendiği festival jürisinde Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guediguian, Khadja Nin, Lea Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve ve Andrey Zvyagintsev yer aldı.

Festivalde bu yıl Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Ahlat Ağacı" adlı film de ana bölümde yarıştı. Gösterimi dün yapılan, uzun süre ayakta alkışlanan "Ahlat Ağacı" sinema eleştirmenlerinden övgü aldı.

71. Cannes Film Festivali'nde ödüllerin dağıtımı şöyle oldu:

- Altın Palmiye, Hirokazu Kore-eda, (Manbiki Kazoku)

- Büyük Ödül, Spike Lee, (Blackkklansman)

- Altın Kamera, Lucas Dhont, (Girl)

- En İyi Yönetmen, Pawel Pawlikowski, (Cold War)

- En İyi Erkek Oyuncu, Marcello Fonte, (Dogman)

- En İyi Kadın Oyuncu, Samal Yeslyamova, (Ayka)

- Juri Özel Ödülü, Nadine Labaki, (Capharnaüm)

- En İyi Senaryo, Alice Rohrwacher, (Lazzaro gibi mutlu) ve Nader Saeivar, (Üç yüz)

- Belirli Bakış Ödülü, Ali Abbasi, (Border)

- En İyi Kısa Film, Charles Williams, (All These Creatures).

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Anahtar Kelimeler:
71. cannes film festivali Altın Palmiye sinema

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