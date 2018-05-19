Cannes'daki Türkiye standı ilgi gördü

CANNES (AA) - ÖMER AYDIN - Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer, sinema dünyasının gözünün Cannes’da olduğunu ve Türkiye’nin festivalin ana kategorisinde bir filmle yer almasının büyük bir olay olduğunu söyledi.

Şanlıer, Fransa’nın Cannes kentinde 9 Mayıs’ta başlayan, bugün yapılacak ödül töreniyle sona erecek 71’inci Cannes Film Festivali’ni AA muhabirine değerlendirdi.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği olarak İstanbul’da yaklaşık 5 yıldır sinema üzerine faaliyet gösterdiklerini kaydeden Şanlıer, geçen yıl 5'incisini düzenledikleri Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin hem ulusal hem de uluslararası alanda hızla büyüyen, dikkati çeken bir festivale dönüştüğünü ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Berlin ve Cannes gibi önemli film festivallerine giderek Türkiye stantları açtıklarını belirten Şanlıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şubat ayında Berlin Film Festivali’nde, şimdi de Cannes Film Festivali’nde Türkiye standlarını açtık. Bütün hazırlıklarımızı eksiksiz tamamlayıp festivalin ilk gününden itibaren gerek Türkiye’den gelen misafirlerimizi karşılamak gerek uluslararası yapımcılar, sinemacılar, Türkiye’ye ilgi duyan insanlar olsun, her iki tarafı bir araya getirmek için elimizden gelen en üstün gayreti gösterdik.”