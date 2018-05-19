Cannes'daki Türkiye standı ilgi gördü

CANNES (AA) - ÖMER AYDIN - Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer, sinema dünyasının gözünün Cannes’da olduğunu ve Türkiye’nin festivalin ana kategorisinde bir filmle yer almasının büyük bir olay olduğunu söyledi.
Şanlıer, Fransa’nın Cannes kentinde 9 Mayıs’ta başlayan, bugün yapılacak ödül töreniyle sona erecek 71’inci Cannes Film Festivali’ni AA muhabirine değerlendirdi.
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği olarak İstanbul’da yaklaşık 5 yıldır sinema üzerine faaliyet gösterdiklerini kaydeden Şanlıer, geçen yıl 5'incisini düzenledikleri Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin hem ulusal hem de uluslararası alanda hızla büyüyen, dikkati çeken bir festivale dönüştüğünü ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Berlin ve Cannes gibi önemli film festivallerine giderek Türkiye stantları açtıklarını belirten Şanlıer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şubat ayında Berlin Film Festivali’nde, şimdi de Cannes Film Festivali’nde Türkiye standlarını açtık. Bütün hazırlıklarımızı eksiksiz tamamlayıp festivalin ilk gününden itibaren gerek Türkiye’den gelen misafirlerimizi karşılamak gerek uluslararası yapımcılar, sinemacılar, Türkiye’ye ilgi duyan insanlar olsun, her iki tarafı bir araya getirmek için elimizden gelen en üstün gayreti gösterdik.”
- "Dünya burada ama dünyanın gözü de burada"
Cannes Film Festivali’nin önemli bir sinema merkezi olduğunu vurgulayan Şanlıer, şöyle devam etti:
“Mesela bu yıl ilk defa Suudi Arabistan da buradaydı. Müthiş bir stant kurmuşlar ve çok ilgi çekti. Dünya burada ama dünyanın gözü de burada. Burada olmayanların da yakından izlediği bir festival. Dolayısıyla Türkiye’nin ana yarışmada bir filminin olması bile çok büyük bir olay. Sinema, tanıtım anlamında yurt dışında bizde olduğundan daha fazla dikkate alınıyor ve önemseniyor veya şöyle söyleyelim; yurt dışında tanıtım için sinema endüstrisine daha çok önem veriliyor.”
Cannes’da Türkiye standına ilginin oldukça yoğun ve üst düzeyde olduğunu söyleyen Şanlıer, “Hem yerli hem de uluslararası ziyaretçiler standımıza gelerek bilgi aldı. Son günlere doğru artık randevuları tuttuğumuz ajandamızda yer kalmadığını gördük. Türkiye ve Türk sinemasına dair projeleriyle gelen sinema sektörü temsilcileriyle standımız doldu taştı. Bu anlamda çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.
Bu yılın kendileri için bir başka önemli tarafının da ana yarışmada Türkiye’den bir filmin yer alması olduğunu hatırlatan Şanlıer, festivalin ana kategorisinde yarışan yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın "Ahlat Ağacı" adlı filminin ödülle dönmesini beklediklerini dile getirdi.
Cannes'da izleyecilerden büyük beğeni toplayan ve gösterim sonunda uzun süre ayakta alkışlanan "Ahlat Ağacı" filmindeki bazı sahneleri kendi gençliği ile çok özdeşleştirdiğini aktaran Şanlıer, filmden etkilendiğini ifade etti.
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