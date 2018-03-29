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Cansuyu Derneği ekibi Mali'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:20 | Son Güncelleme

Afrika ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak için yola çıkan Cansuyu Derneği ekibi, Mali'ye ulaştı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, çeşitli yardımlarda bulunmak için Batı Afrika ülkelerinden Mali'ye geldi.

Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslarda mazlum ve muhtaçlar için çeşitli alanlarda çalışma yürüten Cansuyu ekipleri, Mali'nin başkenti Bamako'ya ulaştı. Bamako ile Segu kentlerinde çeşitli ziyaretler, açılışlar ve yardım çalışmaları yapacak olan ekip, daha sonra Türkiye'ye geri dönecek.

Cansuyu Derneği İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz, AA muhabirine, Mali'de külliye ve cami açılışını gerçekleştireceklerini ve 200 canlı hayvan dağıtacaklarını aktardı.

Malili Müslümanlara Kur-an'ı Kerim mealleri de vereceklerini dile getiren Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Sağlık ocağı ve yetim merkezi yapmak için arsa bakacağız. Arsaları belirledikten sonra yapım işlemine başlayacağız. Burada bazı su kuyularının da açılışını gerçekleştireceğiz. Amacımız buradaki Müslüman kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaktır. Özellikle kalıcı eserler yaparak buradaki insanlara balık vermek yerine balık tutmayı öğreteceğiz."

- "Buradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmamamız gerekiyor"

Mali'de külliye, medrese, okul, sağlık ocağı ve yetim merkezleri yaptıklarını aktaran Yorulmaz, "Buradaki insanlar hem eğitimlerini hem de ibadetlerini rahat bir şekilde yapsınlar istiyoruz. Çünkü buradaki sağlık ve eğitim sistemi tamamen Hristiyanların elinde. Bizim de Müslümanlar olarak buradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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BAMAKO Cansuyu Mali

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