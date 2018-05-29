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Cansuyu Derneğinden Sierra Leonelilere ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 12:08 | Son Güncelleme

Cansuyu Derneğince bu yıl ramazan organizasyonu kapsamında, Sierra Leone'de 12 su kuyusu açıldı, bin aileye ramazan kumanyası dağıtıldı ve 15 bin kişiye iftar verildi

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Sierra Leone'de 12 su kuyusu açıldı, bin aileye ramazan kumanyası dağıtıldı ve 15 bin kişiye iftar verildi.

Cansuyu Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ramazan organizasyonu kapsamında, Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıldı.

Bölgede daha önce eğitim, yetim destek, yiyecek temini ve su kuyusu açma gibi projeleri gerçekleştiren dernek, ülkenin Bo, Kono, Makeni ve Kambia bölgelerinde 12 su kuyusu daha açtı, bin aileye ramazan kumanyası dağıtıldı, adak kurbanları kesti.

Türk hayırseverlerin emanetlerini mazlum ve muhtaçlara ulaştıran dernek, Sierra Leoneli 15 bin kişiye iftar verdi.

Sierra Leone'de geçen yıl yaşanan toprak kayması ve sel felaketi nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılmaya devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sierra Leone yardım

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