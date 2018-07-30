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Çapa motorunun altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

Çapa motorunun altında kalan çocuk öldü

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, çapa motorunun altında kalan çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, yaz tatili nedeniyle Uşak'tan dedesinin yaşadığı Akşinik köyüne gelen 10 yaşındaki Mesut Özdemir, evin önünde çalıştırdığı çapa motorunun altında kaldı.

Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çapa motoru Kaza Kütahya

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