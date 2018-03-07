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Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 00:55 | Son Güncelleme

ÇAPA'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın çıktı.

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın (1)

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ÇAPA'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye diliyor. Hastanenin Travma ve Acil Cerrahi Servisi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 0030 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Servisteki hastalar ekiplerce tahliye edilirken Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın (1)Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın (1)Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın (1)

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