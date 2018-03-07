ÇAPA'DAKİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  HASTANESİ'NDE YANGIN (2) AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Travma ve Acil Cerrahi Servisi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye edildi. Travma ve Acil Cerrahi Servisi'nde saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Servisteki hastalar te k tek tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı.
Görüntü dökümü:
------------
-Hastaların tahliye edilmesi
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar
Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi
El-Bab'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
Afrin'le ilgili BM Genel Sekreteri'nden açıklama! TSK Twitter'dan paylaştı
Burhan Kuzu herkesin merak ettiği soruya cevap verdi: Kırgınım
ABD'den dünyayı sarsan açıklama!
Emzirme kabininde bulundu! Görenler hemen polisi aradı!
Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı
Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...
Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı
Dünya bu Türk'ü konuşuyor
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!
BTK Başkanı Sayan’dan ‘casus yazılım’ açıklaması geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum