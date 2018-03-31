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Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 08:59 | Son Güncelleme

Nazilli merkez Çapahasan İlkokulu geleneksel gözleme festivallerinden altıncısını gerçekleştirdi.

Nazilli merkez Çapahasan İlkokulu geleneksel gözleme festivallerinden altıncısını gerçekleştirdi. İlçedeki örnek eğitim kurumları arasında yer alan okulda yapılan etkinlikte Okul Aile Birliği Üyelerinin büyük dayanışması ve öğrencilerin gözleme yapma yarışına girmesi ilginç görüntülere neden oldu. Gözleme festivalinde veli ve öğrenciler tarafından yapılan binlerce gözleme okula destek için satıldı.

Festival şeklinde 6 yıldır düzenleniyor
Okul Aile Birliği Başkanı Seher Çiftçi, 6 yıldan beri okulda gözleme festivali düzenlediklerini ifade ederek, “Uzun yıllardan bu yana her yıl okulumuzda bu etkinlik yapılıyor. Maharetli velilerimiz bu işi çok güzel yapıyorlar ve emeğinin hakkını veriyorlar. Hem yapıyoruz hem yiyoruz, hem de okulumuz para kazanmış oluyor. Gözleme Saçlarımızın başında 100’den fazla velimiz gönüllü olarak görev yapıyor. Herkes farklı bir görev üstleniyor. Okulumuza bağış yapan ve etkinliğimize katılamayan hayırseverlerimize siparişlerini gönderdik. Sabah erken saatlerde başladığımız etkinliğimizde binlerce gözleme yapıldı. Bağışçılarımıza ve gelenlere ikram edildi. Elde edilen gelirle okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayacağız. Okulumuzda çevre güzelleştirme projemiz başta olmak üzere iç mekanlarımızda da çalışmalarımız var. Okulumuzun içindeki duvarları bizzat öğretmenlerimiz kendi elleri ile yağlı boyayla eğitici resimler yapıyorlar. Bizde bunlar için ödenek çıkarıyoruz. Okulumuz için eğitici görseller hazırlandı. Okul olarak velilerimiz ile bağımız çok iyi. Bu iyi bağlar sayesinde her zaman yanımızdalar. Hiçbir zaman bizi yarı yolda bırakmıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Velilere ve destek verenlere teşekkür eden Okul Müdürü Ferhat Parmaksız kermese gelen ve destek veren herkese teşekkür etti.
“Çocuklarımız, geleneklerimizi öğreniyor ve sosyal becerilerini geliştiriyorlar”
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ise, “Okullarımızda veliler ile yapılan bu tür faaliyetler çocuklarımızın gelenek ve göreneklerimizi yaşatması anlamında hem de veliler ve okulun iş birliğini arttırmada önem arz etmektedir. Bu anlamda bu tür etkinlikleri önemsiyoruz" dedi.
Geleneksel hale gelen kermese AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürü Yılmaz Bilen, Müftü Necati Topaloğlu, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

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Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali
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Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali
3 / 10

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali
4 / 10

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali
5 / 10

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali
6 / 10

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali
7 / 10

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali
8 / 10

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali
9 / 10

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali
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Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali

Çapahasan İlkokulunda Geleneksel Gözleme Festivali
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