Çapraz nakille yaşama tutundular

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Hasan Yılmaz (54) ile Mehmet Can Yıldırım (44), çapraz nakille sağlığına kavuştu. Çapraz nakil sayesinde 'kardeş aile' olduklarını belirten Yıldırım, "Karşı aileden Allah razı olsun. Organ bağışını herkese öneriyoruz. Başa gelmeyince bunun ne olduğunu bilmiyorlar" dedi. Antalya'da, böbrek hastası yakınlarının diyalize girmesini istemedikleri için verici olan; ancak kan uyuşmazlığı yüzünden çaresiz kalan ailelerin kaderi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde değişti. Muradiye Yıldırım (43), 20 yıldır organ nakli olmayı bekleyen Hasan Yılmaz'a böbreğini verirken, Yılmaz'ın eşi Ümmü Gülsüm Yılmaz (44) da Mehmet Can Yıldırım'a böbreğini bağışladı. Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal'in bilgilendirmesinden sonra çapraz nakli öğrendiklerini anlatan Mehmet Can Yıldırım, "Hemen çapraz nakil için sıraya yazıldık. 9 yıllık ilaç tedavisi sonunda doktorlarım, 'Diyaliz ya da böbrek nakli' dedi. Eşim, verici olmak istedi; ancak kan uyuşmazlığı nedeniyle verici olamadı. Kısmet böyleymiş. Çapraz nakil sayesinde 'kardeş aile'miz oldu" diye konuştu.

TEK ÇARE BÖBREK NAKLİ Mersin'in Tarsus ilçesinde, 9 yıldan bu yana böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini, diyalizin son çare olduğunu söylediklerinde çok üzüldüğünü; ancak eşinin 'Bağış için her şeyi yaparım' dediğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "Ailesel hastalık olduğunu öğrendik, tedaviler sonuç vermedi. 'En son diyalize kadar gidersin' dediler. Biz de araştırdık, Türkiye'de bu işi en iyi yapan hastanenin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olduğunu duyduk. Büyüklerimiz sayesinde buraya geldik. Amacım, öncelikle kadavradan nakil olmaktı. Çapraz nakil olduğunu burada öğrendik. Çapraz nakil olmaya karar verdik. Eşim zaten verici olmak istiyordu; fakat kan grubu tutmuyordu. Karşı aileden de Allah razı olsun, bizi buluşturdular. Testler sonucunda uyumlu olduğumuz tespit edildi ve ameliyatımız başarıyla sonuçlandı. Organ bağışını herkese öneriyoruz. Başa gelmeyince bunun ne olduğunu bilmiyorlar." "Eşim için her fedakarlığı yaparım" diyen Muradiye Yıldırım da "O, benim 25 yıllık hayat arkadaşım. Sağlığına kavuşacak ve yine aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.