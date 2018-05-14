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Çapraz nakille yaşama tutundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Hasan Yılmaz (54) ile Mehmet Can Yıldırım (44), çapraz nakille sağlığına kavuştu.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Hasan Yılmaz (54) ile Mehmet Can Yıldırım (44), çapraz nakille sağlığına kavuştu. Çapraz nakil sayesinde 'kardeş aile' olduklarını belirten Yıldırım, "Karşı aileden Allah razı olsun. Organ bağışını herkese öneriyoruz. Başa gelmeyince bunun ne olduğunu bilmiyorlar" dedi.

Antalya'da, böbrek hastası yakınlarının diyalize girmesini istemedikleri için verici olan; ancak kan uyuşmazlığı yüzünden çaresiz kalan ailelerin kaderi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde değişti. Muradiye Yıldırım (43), 20 yıldır organ nakli olmayı bekleyen Hasan Yılmaz'a böbreğini verirken, Yılmaz'ın eşi Ümmü Gülsüm Yılmaz (44) da Mehmet Can Yıldırım'a böbreğini bağışladı. Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal'in bilgilendirmesinden sonra çapraz nakli öğrendiklerini anlatan Mehmet Can Yıldırım, "Hemen çapraz nakil için sıraya yazıldık. 9 yıllık ilaç tedavisi sonunda doktorlarım, 'Diyaliz ya da böbrek nakli' dedi. Eşim, verici olmak istedi; ancak kan uyuşmazlığı nedeniyle verici olamadı. Kısmet böyleymiş. Çapraz nakil sayesinde 'kardeş aile'miz oldu" diye konuştu.

TEK ÇARE BÖBREK NAKLİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 9 yıldan bu yana böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini, diyalizin son çare olduğunu söylediklerinde çok üzüldüğünü; ancak eşinin 'Bağış için her şeyi yaparım' dediğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ailesel hastalık olduğunu öğrendik, tedaviler sonuç vermedi. 'En son diyalize kadar gidersin' dediler. Biz de araştırdık, Türkiye'de bu işi en iyi yapan hastanenin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olduğunu duyduk. Büyüklerimiz sayesinde buraya geldik. Amacım, öncelikle kadavradan nakil olmaktı. Çapraz nakil olduğunu burada öğrendik. Çapraz nakil olmaya karar verdik. Eşim zaten verici olmak istiyordu; fakat kan grubu tutmuyordu. Karşı aileden de Allah razı olsun, bizi buluşturdular. Testler sonucunda uyumlu olduğumuz tespit edildi ve ameliyatımız başarıyla sonuçlandı. Organ bağışını herkese öneriyoruz. Başa gelmeyince bunun ne olduğunu bilmiyorlar."

"Eşim için her fedakarlığı yaparım" diyen Muradiye Yıldırım da "O, benim 25 yıllık hayat arkadaşım. Sağlığına kavuşacak ve yine aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.

20 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Antalya'nın Elmalı ilçesinde oturduğunu, yaklaşık 20 yıldır tedavi gördüğünü belirten imam Hasan Yılmaz ise "Allah, hiçbir zaman dermansız hastalık vermemiştir. Peygamber Efendimiz de 'Şifa bulun, şifa arayın' diyor. Ben de 15- 20 yıldır bu hastalıkla uğraşıyorum. 2000 yılından beri bu hastaneye geliyorum. En son diyalize girmem gerektiği söylendi. Diyalize hazırlanırken, gün aşırı hastaneye geleceğimi biliyordum. Kadavra ve çapraz nakil için başvurduk. Daha önce de çapraz nakil için girişimlerimiz oldu; fakat uyumlu görülmedi. Bu aile, karşılaştığımız altıncı aile oldu. Kan gruplarımız uyumlu çıktı. Her şey yolunda gitti. Hocalarımızla birlikte karar verdik. Pazartesi günü ameliyat olduk. Birbirimize can katmaya çalıştık. Bir insanı yaşatmak, tüm insanlığı yaşatmak; bir insanı öldürmek, tüm insanlığı öldürmek olduğunu biliyoruz. Allah'tan herkese şifa diliyorum" dedi.

Eşi için çapraz nakle karar verdiklerini anlatan Ümmü Gülsüm Yılmaz ise "Daha önce de 4- 5 aileyle karşılaştırma yapıldı; fakat kısmet olmadı. Mersin'in Tarsus ilçesinden gelen aileyle kardeş olduk. Çok şükür iyiyiz, daha da iyi olacak" diye konuştu.

40 ÇİFT ÇAPRAZ NAKİL BEKLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde 40 çiftin çapraz nakil için beklediğini dile getiren Koordinatör Uzm. Nilgün Bilal de "Türkiye'nin çok farklı merkezlerinden başvuru alıyoruz. Onları en uygun kurallar çerçevesinde eşleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

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