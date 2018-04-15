Çardak Belediyesi kreş yapıyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde belediye bünyesinde yapılacak olan 40 kişilik kreş inşaatı çalışmalarına başlandı.

Lapseki’ye bağlı Çardak beldesinde belediye bünyesinde yapılacak olan 40 kişilik kreş inşaatı çalışmalarına başlandı. Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş taşınmazlar arasında atıl bir halde olan eski binanın yerine kreş yapımı için inşaat çalışmalarının başladığını müjdeledi. Eski binanın yıkım işlerinin devam ettiği alanda çalışmaları yakından takip eden Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, "Çardak’ımızın işlek caddelerinden biri olan yol üzerinde bulunan eski binanın yıkımı sona erdi. Yarınımızın geleceği olan çocuklarımız için kreş kuran kursu yapacağız. Yeni binanın inşaat çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Yaklaşık 4 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Öğrenci kreşimiz ilk etapta 40 kişilik olacak. İlerleyen zamanda talep olduğu taktirde büyütebileceğiz. Ona göre inşaat alanı yapıyoruz. Çardak’ımıza hayırlı olsun” dedi.