Konya'nın Karatay ilçesinde çardakta çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Namık Ayas Sokak'ta Bülent Mutlu'ya ait çardakta sivrisinekleri uzaklaştırmak için ateş yakıldı.
Çardak içerisindeki otlara sıçrayan alevler, yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 8 büyükbaş hayvan zarar gördü. Alevlerin arasında kalan büyükbaş hayvanlardan 5'i kesildi, 3'ü telef oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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