Caretta carettanın tedavisinin tamamlanarak doğal ortamına bırakılmasına karar verildiğini anlatan Mirzaoğlu, "İstanbul Akvaryum olarak bizler, rehabilitasyon merkezimizde 6 ay misafir ettik. Şu an durumu çok iyi ve nesli tükenmekte olan bir canlının tedavi sürecini bitirip tekrar doğaya salmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

Veteriner hekim Murat Mirzaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Özgür'ün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir teknenin çarpması sonucu yaralandığını ve kafasında kırıklar olduğunun belirlendiğini söyledi.

Caretta caretta Özgür, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2'nci Bölge Müdürlüğü, İstanbul Akvaryum Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde 6 ay süren bakım ve tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınmasına karar verildi.

ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ise "Özgür" adlı dişi caretta carettanın muhtemelen tekne çarpması sonucu kendilerine başından yaralanmış olarak geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlk müdahalesi yapıldıktan sonra bizim burada bakıma alındı. ÇOMÜ DEKUM olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolünde biz bu hayvanların bakımını üstleniyoruz. Bizim hayvanı barındırma olanaklarımızın sınırlı olması nedeniyle İstanbul Akvaryum ile bağlantıya geçtik ve İstanbul Akvaryum da bizim talebimizi geri çevirmeyerek, hayvanın rehabilitesini devam ettirmek üzere bizden aldı. Orada da bizimle istişare halinde bakımı yapıldı. Özgür, 6 ay gibi bir sürede kendini toparladı ve havaların ısınmasıyla birlikte doğal ortamına karışabilecek kanaatine varıldı. Özgür'ü bugün denize kavuşturacağız ve özgürleştireceğiz inşallah."

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2'nci Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Doğa Koruma ve Milli Parlar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İstanbul Akvaryum'dan veteriner hekim Murat Mirzaoğlu, Uzman Akvarist Nebi Arslan ile öğrencilerin de katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından Özgür, deniz kenarına getirilerek kumun üzerine bırakıldı.

Bir süre hareketsiz bekleyen caretta caretta, sonrasında doğal ortamı olan denize kavuştu.

