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Caretta caretta "Özgür"lüğüne kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:52 | Son Güncelleme

Gökçeada açıklarında yaralı halde bulunduktan sonra götürüldüğü İstanbul Akvaryum Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen "Özgür" isimli caretta caretta, Çanakkale'de doğal yaşam ortamına bırakıldı - ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek: "Özgür, 6 ay gibi bir sürede kendini toparladı ve havaların ısınmasıyla doğal ortamına karışabileceği kanaatine varıldı. Özgür'ü bugün denize kavuşturacağız ve özgürleştireceğiz inşallah"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında yaralı halde bulunduktan sonra İstanbul Akvaryum Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen "Özgür" isimli caretta caretta, sağlığına kavuşmasının ardından Çanakkale'ye getirilerek denize salındı.

Caretta caretta Özgür, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2'nci Bölge Müdürlüğü, İstanbul Akvaryum Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde 6 ay süren bakım ve tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınmasına karar verildi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Güzelyalı köyündeki Dardanos mevkisinde bulunan ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (DEKUM) getirilen Özgür, buradan denize bırakıldı.

Veteriner hekim Murat Mirzaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Özgür'ün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir teknenin çarpması sonucu yaralandığını ve kafasında kırıklar olduğunun belirlendiğini söyledi.

Caretta carettanın tedavisinin tamamlanarak doğal ortamına bırakılmasına karar verildiğini anlatan Mirzaoğlu, "İstanbul Akvaryum olarak bizler, rehabilitasyon merkezimizde 6 ay misafir ettik. Şu an durumu çok iyi ve nesli tükenmekte olan bir canlının tedavi sürecini bitirip tekrar doğaya salmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ise "Özgür" adlı dişi caretta carettanın muhtemelen tekne çarpması sonucu kendilerine başından yaralanmış olarak geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlk müdahalesi yapıldıktan sonra bizim burada bakıma alındı. ÇOMÜ DEKUM olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolünde biz bu hayvanların bakımını üstleniyoruz. Bizim hayvanı barındırma olanaklarımızın sınırlı olması nedeniyle İstanbul Akvaryum ile bağlantıya geçtik ve İstanbul Akvaryum da bizim talebimizi geri çevirmeyerek, hayvanın rehabilitesini devam ettirmek üzere bizden aldı. Orada da bizimle istişare halinde bakımı yapıldı. Özgür, 6 ay gibi bir sürede kendini toparladı ve havaların ısınmasıyla birlikte doğal ortamına karışabilecek kanaatine varıldı. Özgür'ü bugün denize kavuşturacağız ve özgürleştireceğiz inşallah."

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2'nci Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Doğa Koruma ve Milli Parlar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İstanbul Akvaryum'dan veteriner hekim Murat Mirzaoğlu, Uzman Akvarist Nebi Arslan ile öğrencilerin de katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından Özgür, deniz kenarına getirilerek kumun üzerine bırakıldı.

Bir süre hareketsiz bekleyen caretta caretta, sonrasında doğal ortamı olan denize kavuştu.

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