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Caretta caretta yavrularını vatandaşlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yuvadan çıkıp çalılık bölgede sıkışarak denize ulaşamayan 120 Caretta caretta yavrusu vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yuvadan çıkıp çalılık bölgede sıkışarak denize ulaşamayan 120 Caretta caretta yavrusu vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Alanya'ya bağlı Ulaş Plajı'nda dün akşam denize giren vatandaşlar, yuvadan çıkan yaklaşık 120 Caretta caretta yavrusunun çalılık bölgede kaldığını ve denize ulaşamadığını fark etti. Vatandaşlar tarafından naylon poşete konulan yavru kaplumbağalar denize bırakıldı. Bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülemeye çalıştı.

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