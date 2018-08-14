Caretta carettayı AKUT ekibi kurtardı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, halsiz durumdaki caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından kurtarılıp, tedavisi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi.
Bugün öğle saatlerinde, merkezi Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde bulunan DEKAMER'i arayan vatandaşlar, Milas'ın Kıyıkışlacık Mevkisi'nde 2 gündür yavaş hareket eden carreta caretta cinsi su kaplumbağası olduğunu ihbar etti. İhbarı değerlendiren DEKAMER yetkilileri, konuyu AKUT Bodrum Ekibi'ne bildirdi. Botla denize açılan 2 kişilik AKUT ekibi, güçlükle hareket eden 70 yaşında olduğu sanılan 75 santimetre boyunda, 50 kilo ağırlığındaki caretta carettayı sudan çıkartı. Deniz kaplumbağası tedavisi için DEKAMER yetkililerine teslim edildi.
İlk incelemelerde görünürde yarası bulunmayan caretta caretanın röntgen ve diğer tetkik işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!
NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması
Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar
Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum