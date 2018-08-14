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Caretta carettayı AKUT ekibi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:13 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, halsiz durumdaki caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından kurtarılıp, tedavisi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi.

Caretta carettayı AKUT ekibi kurtardı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, halsiz durumdaki caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından kurtarılıp, tedavisi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi.
Bugün öğle saatlerinde, merkezi Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde bulunan DEKAMER'i arayan vatandaşlar, Milas'ın Kıyıkışlacık Mevkisi'nde 2 gündür yavaş hareket eden carreta caretta cinsi su kaplumbağası olduğunu ihbar etti. İhbarı değerlendiren DEKAMER yetkilileri, konuyu AKUT Bodrum Ekibi'ne bildirdi. Botla denize açılan 2 kişilik AKUT ekibi, güçlükle hareket eden 70 yaşında olduğu sanılan 75 santimetre boyunda, 50 kilo ağırlığındaki caretta carettayı sudan çıkartı. Deniz kaplumbağası tedavisi için DEKAMER yetkililerine teslim edildi.
İlk incelemelerde görünürde yarası bulunmayan caretta caretanın röntgen ve diğer tetkik işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Caretta carettayı AKUT ekibi kurtardıCaretta carettayı AKUT ekibi kurtardıCaretta carettayı AKUT ekibi kurtardıCaretta carettayı AKUT ekibi kurtardı

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