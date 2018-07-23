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Caretta yavrularını poşetle toplayıp denize bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Caretta yavrularını poşetle toplayıp denize bıraktılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar, kumsaldan poşetle topladıkları caretta caretta yavrularını denize bıraktı.

Ulaş mevkisindeki sahilde caretta caretta yavrularının yumurtadan çıktığını gören vatandaşlar, yavruların denize ulaşmalarına yardım etmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Vatandaşlar, poşetlere doldurdukları yaklaşık 120 caretta caretta yavrusunu, denizle buluşturdu ve o anları cep telefonlarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya caretta caretta Tahtakale

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