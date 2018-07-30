SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da caretta carettalara ilgisi nedeniyle çevresinde "caretta babası" olarak tanınan 65 yaşındaki Bayram Kütle, 22 yıldır aksatmadan tuttuğu "vefa nöbeti"yle yuvalarından çıkan yavru kaplumbağaları güvenli şekilde denizle buluşturuyor.

Bayram Kütle ile caretta carettaların dostluğu 1993 yılında başlıyor.

Soyu, Antalya yörüklerine dayanan Kütle ile carettaların yolu, o dönem Çıralı sahilini de kapsayan köylerine, bin 800 dönümlük 18 delikli golf sahası yapılacağının duyulmasıyla kesişti. Kütle, beraberindeki köy sakinleriyle projenin iptali için dava açtı. İptali sağlayabilmek için bir avukat gibi tüm detayları araştıran Kütle'nin aklına köylerindeki carettaların varlığı geldi.

Kütle ve beraberindekilerin, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta adlı deniz kaplumbağalarının burada ürediklerini gösteren görüntüleri ve fotoğrafları dava dosyasına eklemesiyle golf sahası projesi iptal oldu.

"Onlar bizim köyümüzü kurtardı, ben de onların neslini kurtarmak için çalışacağım" diyerek 22 yıl önce "vefa" adını verdiği nöbetle carettalara gece gündüz sahip çıkan Kütle, yavruların yaşaması için canla başla çalışıyor.