HABER

Carettalara 22 yıllık "vefa nöbeti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Antalya'da caretta carettalara ilgisi nedeniyle çevresinde "caretta babası" olarak tanınan 65 yaşındaki Bayram Kütle, 22 yıldır aksatmadan tuttuğu "vefa nöbeti"yle yuvalarından çıkan yavru kaplumbağaları güvenli şekilde denizle buluşturuyor - Çıralı'nın doğal güzelliğinin golf sahası yapılarak bozulmasını, caretta carettaların varlığı sayesinde önlediklerini anlatan Kütle, yavru kaplumbağalara vefa borçlarının olduğuna inanıyor - Bayram Kütle: - "Kaplumbağalar Çıralımızı kurtardı. Biz de ona sahip çıktık. Kaplumbağaya vefa borcumu 22 yıldır ödüyorum, ömrümün sonuna kadar da ödemeye devam edeceğim. Bütün yavru carettalar bizim evladımız gibi oluyor"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da caretta carettalara ilgisi nedeniyle çevresinde "caretta babası" olarak tanınan 65 yaşındaki Bayram Kütle, 22 yıldır aksatmadan tuttuğu "vefa nöbeti"yle yuvalarından çıkan yavru kaplumbağaları güvenli şekilde denizle buluşturuyor.

Bayram Kütle ile caretta carettaların dostluğu 1993 yılında başlıyor.

Soyu, Antalya yörüklerine dayanan Kütle ile carettaların yolu, o dönem Çıralı sahilini de kapsayan köylerine, bin 800 dönümlük 18 delikli golf sahası yapılacağının duyulmasıyla kesişti. Kütle, beraberindeki köy sakinleriyle projenin iptali için dava açtı. İptali sağlayabilmek için bir avukat gibi tüm detayları araştıran Kütle'nin aklına köylerindeki carettaların varlığı geldi.

Kütle ve beraberindekilerin, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta adlı deniz kaplumbağalarının burada ürediklerini gösteren görüntüleri ve fotoğrafları dava dosyasına eklemesiyle golf sahası projesi iptal oldu.

"Onlar bizim köyümüzü kurtardı, ben de onların neslini kurtarmak için çalışacağım" diyerek 22 yıl önce "vefa" adını verdiği nöbetle carettalara gece gündüz sahip çıkan Kütle, yavruların yaşaması için canla başla çalışıyor.

Mayıs-ekim arası saat 02.00'ye kadar ergin kaplumbağaların yumurta bırakmasını takip ettikten sonra 3 saat uyuyup saat 05.00'te yeniden sahile gelen Kütle, yumurtadan çıkan yavruların sorunsuz şekilde denizle buluşmalarını sağlıyor.

Hiçbir maddi destek almadan karşılıksız "vefa nöbeti"ni sürdüren Kütle, caretta carettalara ilgisi nedeniyle çevresinde "Caretta babası" olarak tanınıyor.

Köyünde çiftçilik yapan Kütle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıl önce nöbete başladığında 37 olan yuva sayısının bu yıl 142'ye yükseldiğini vurguladı.

- "Dava sürecine kadar kaplumbağaların değerini anlayamadık"

Çıralı'da golf sahası yapılacağına ilişkin gazete haberlerinin ardından büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Kütle, "Arsalarımız elden gidiyor, ne yapacağız?' diye toplantı yaptık. Dava sürecine kadar kaplumbağaların değerini anlayamadık. Geceleri biz bazen serin diye sahilde yatardık. Gece öküz, inek gibi bir şey çıkar kumsalda yürürdü. Biz ondan korkardık. Carettanın ne olduğunu bilmiyorduk." diye konuştu.

Carettaların varlığıyla golf sahası izninin iptal edildiğini aktaran Kütle, o günden sonra kaplumbağaların önemini anlayıp, korumaya başladıklarını dile getirdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı yetkilileri ile üniversitelerden akademisyenlerin kendilerine carettaların nasıl korunması gerektiğine yönelik eğitim verdiğine değinen Kütle, derhal kolları sıvayıp işe koyulduklarını söyledi.

"Kaplumbağalar Çıralımızı kurtardı. Biz de ona sahip çıktık. Kaplumbağaya vefa borcumu 22 yıldır ödüyorum, ömrümün sonuna kadar da ödemeye devam edeceğim." diyen Kütle, bütün yavru carettaları evladı gibi gördüğünü belirtti.

Çıralı'ya caretta carettaları görmek için her yıl binlerce turist geldiğini ifade eden Kütle şöyle konuştu:

"Burada herkes 'kaplumbağa' denince ayağa kalkar. Her şeyden önce köyü kaplumbağa kurtardı. Çıralı halkı her şeylerini carettalara borçlu. Çünkü ekmeği kaplumbağadan yiyorlar. Buraya gelenler kaplumbağa için geliyor. Hem halk hem de turistler kaplumbağayı benimsedi. Çıralı doğal bir güzellik. Burada tertemiz oksijen satılıyor. Çıralı, carettalarıyla, yeşiliyle güzel ülkemizin turizmine hizmet vermeye devam edecek."

Kütle, deniz kaplumbağalarının korunması için Çıralı'da kurdukları Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifinin çalışmalarını duyarak Yunanistan'dan gelen bir akademisyenin daveti üzerine bu ülkeye giderek carettalarla ilgili sunumu yaptığını da sözlerine ekledi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları
Adana'da gönüllüler kedi parkı kurduAdana'da gönüllüler kedi parkı kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caretta caretta çıralı vefa nöbeti

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

İlginizi Çekebilir

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Melih Gökçek Twitter hesabından belediyeye sert tepki gösterdi: Bugüne kadar sustum ama...

Melih Gökçek Twitter hesabından belediyeye sert tepki gösterdi: Bugüne kadar sustum ama...

Son dakika! Ümraniye'de istinat duvarı çöktü! Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Son dakika! Ümraniye'de istinat duvarı çöktü! Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.