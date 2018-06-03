Carettaların çiftleşme döneminde 'sessizlik' uyarısı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'ınn Ortaca ilçesi, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına evsahipliği yapıyor. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının durgun sulardaki çiftleşme döneminin başladığına dikkat çekip, "Rahatsız edilmemeleri. ziyaretçilerin sessiz olmaları gerekiyor" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muğla sahillerinde, durgun sulara akın eden caretta carettalar ilginç görüntüler oluşturdu. Dalyan Kanalı'nın karşı kıyısında yer alan, Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır köyünün Alagöl mevkiinde çiftleşen caretta carettaların bu yıl normal zamanında yumurtaya yatacağı belirtildi. Carettalarla ilgili proje kapsamında, bölgede inceleme ve koruma faaliyetlerinde bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, "Deniz kaplumbağaları çiftleşmek için koylar ile durgun gölleri tercih ediyor. Alagöl ve iç sularda kaplumbağalar rahatlıkla çiftleştikleri için, bu dönemde insanlarımızın onları rahatsız etmemesini istiyoruz. Alagöl mevkii çiftleşme için çok önemli bir yer. Kaplumbağa için burada her şey mevcut. Burada bir bakışta 5- 10 kaplumbağanın çiftleştiğini görmek mümkün. Tek ricamız çiftleşme anında rahatsız edilmemeleri. İzleyenlerin sessizliğini korumaları" diye konuştu.

Prof. Dr. Kaska, mayıs ayı ortalarından itibaren carettaların çiftleşme mevsiminin başladığını belirterek, "Çiftleşecek kaplumbağalar için suyun 18- 20 derece sıcaklıkta olması yeterli. Bu bölgede kaplumbağalar için her türlü beslenme koşulu var. Ayrıca, bölge, çiftleşme sonrası yumurtaların bırakılacağı dünyaca ünlü İztuzu Plajı'na da çok yakın" dedi. Bir dişi carettanın iyi beslenmesi halinde 300 ile 500 arası yumurta bırakabildiğini, bunların 100'er 100'er ayrı yuvalara dağıtıldığını, kaplumbağanın büyüklüğünün de yumurta sayısında etkili olduğunu bildiren Prof. Dr. Yakup Kaska, "Çiftleşme sonrasında ise yumurtanın kabuk bağlaması için geçen süre 2 hafta. Yani bu yıl Mayıs sonu ile Haziran başında deniz kaplumbağalarının yumurtlama işi başladı" diye konuştu. Kaska, çevresel etkenler, tilkiler ve diğer yırtıcı hayvanlar nedeniyle, yuvalara bırakılan yumurtaların sadece yüzde 70'inin denize ulaşabildiğini, bu yavruların da ancak binde 2 ya da 3'ünün ergenliğe adım atabildiğine de dikkat çekip, "Yumurtlama dönemi göz önüne alınarak 15 Mayıs'tan itibaren kıyıları kontrol altında tutmaktayız. Yuvaları korumaya alıyoruz" dedi.

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