HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Carettaların çiftleşme döneminde 'sessizlik' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 13:44 | Son Güncelleme

MUĞLA'ınn Ortaca ilçesi, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına evsahipliği yapıyor.

Carettaların çiftleşme döneminde 'sessizlik' uyarısı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'ınn Ortaca ilçesi, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına evsahipliği yapıyor. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının durgun sulardaki çiftleşme döneminin başladığına dikkat çekip, "Rahatsız edilmemeleri. ziyaretçilerin sessiz olmaları gerekiyor" dedi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muğla sahillerinde, durgun sulara akın eden caretta carettalar ilginç görüntüler oluşturdu. Dalyan Kanalı'nın karşı kıyısında yer alan, Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır köyünün Alagöl mevkiinde çiftleşen caretta carettaların bu yıl normal zamanında yumurtaya yatacağı belirtildi. Carettalarla ilgili proje kapsamında, bölgede inceleme ve koruma faaliyetlerinde bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, "Deniz kaplumbağaları çiftleşmek için koylar ile durgun gölleri tercih ediyor. Alagöl ve iç sularda kaplumbağalar rahatlıkla çiftleştikleri için, bu dönemde insanlarımızın onları rahatsız etmemesini istiyoruz. Alagöl mevkii çiftleşme için çok önemli bir yer. Kaplumbağa için burada her şey mevcut. Burada bir bakışta 5- 10 kaplumbağanın çiftleştiğini görmek mümkün. Tek ricamız çiftleşme anında rahatsız edilmemeleri. İzleyenlerin sessizliğini korumaları" diye konuştu.
Prof. Dr. Kaska, mayıs ayı ortalarından itibaren carettaların çiftleşme mevsiminin başladığını belirterek, "Çiftleşecek kaplumbağalar için suyun 18- 20 derece sıcaklıkta olması yeterli. Bu bölgede kaplumbağalar için her türlü beslenme koşulu var. Ayrıca, bölge, çiftleşme sonrası yumurtaların bırakılacağı dünyaca ünlü İztuzu Plajı'na da çok yakın" dedi. Bir dişi carettanın iyi beslenmesi halinde 300 ile 500 arası yumurta bırakabildiğini, bunların 100'er 100'er ayrı yuvalara dağıtıldığını, kaplumbağanın büyüklüğünün de yumurta sayısında etkili olduğunu bildiren Prof. Dr. Yakup Kaska, "Çiftleşme sonrasında ise yumurtanın kabuk bağlaması için geçen süre 2 hafta. Yani bu yıl Mayıs sonu ile Haziran başında deniz kaplumbağalarının yumurtlama işi başladı" diye konuştu. Kaska, çevresel etkenler, tilkiler ve diğer yırtıcı hayvanlar nedeniyle, yuvalara bırakılan yumurtaların sadece yüzde 70'inin denize ulaşabildiğini, bu yavruların da ancak binde 2 ya da 3'ünün ergenliğe adım atabildiğine de dikkat çekip, "Yumurtlama dönemi göz önüne alınarak 15 Mayıs'tan itibaren kıyıları kontrol altında tutmaktayız. Yuvaları korumaya alıyoruz" dedi.

FOTOĞRAF

Carettaların çiftleşme döneminde 'sessizlik' uyarısıCarettaların çiftleşme döneminde 'sessizlik' uyarısıCarettaların çiftleşme döneminde 'sessizlik' uyarısı

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Yaralı yavru kızıl geyik tedavi edilecekYaralı yavru kızıl geyik tedavi edilecek
Telefonla konuşurken horozun saldırısına uğradıTelefonla konuşurken horozun saldırısına uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.