Carles Puigdemont çalışmalarını Belçika'da sürdürecek

BERLİN (AA) - Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, "Diyalog kapımız her zaman açık ancak artık herkes konunun sadece İspanya'nın bir iç sorunu olmadığını biliyor. Bu artık tüm Avrupa ülkelerinin belirli bir görüşe sahip olduğu bir konu." dedi.
Puigdemont, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ailesi ile cumartesi günü Belçika'ya gideceğini ve Katalonya'nın bağımsızlığı yönündeki çalışmalarını buradan sürdüreceğini bildirdi.
İspanya hükümeti ile yeni Katalan Özerk Yönetimi arasında yapılan görüşmelerin yeni bir hava yarattığını ancak yine de konunun daha da somutlaştırılarak bağımsızlık yönünde sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Puigdemont, İspanya hükümetinin ETA terör örgütüyle bile görüştüğünü ancak kendileri ile görüşmek istemediğini kaydetti.
Puigdemont, Katalonya'nın bağımsızlık konusunun artık tüm Avrupa'nın bir sorunu olduğunu savunarak, "Diyalog kapımız her zaman açık ancak artık herkes konunun sadece İspanya'nın bir iç sorunu olmadığını biliyor. Bu artık tüm Avrupa ülkelerinin belirli bir görüşe sahip olduğu bir konu." şeklinde konuştu.
Avrupa ülkelerinin resmi olarak kendilerini desteklemediklerini ancak Avrupa ülkeleri vatandaşlarının büyük destek ve dayanışmasına sahip olduklarını belirten Puigdemont, yıllardan beri İspanya hükümetine Katalonya'nın geleceğine ilişkin siyasi bir plana sahip olup olmadıklarını sorduklarını ve bu soruya bugüne kadar bir cevap alamadıklarını, bu durumun değişeceğini de sanmadığını söyledi.
İskoçya'da olduğu gibi bir referandum düzenlemek istediklerini ancak referandum günü sandıkların İspanya güvenlik güçleri tarafından toplatıldığını anlatan Puigdemont, "Eğer referanduma müdahale edilmeseydi 3 milyon oy alırdık." dedi.
Puigdemont, çok sayıda şirketin Katalonya bölgesinden ayrılıp İspanya'ya yerleştiği ve Katalonya Özerk Yönetimi'nin İspanya hükümetini zayıflatmak amacıyla Rusya ile iş birliği yaptığı şeklindeki haberleri de tümüyle yalanladı.
Tam aksine Katalonya ekonomisinin 2017 yılında daha da büyüdüğünü ve rekor sayılara ulaştığını dile getiren Puigdemont, bu nedenle bağımsızlığın anlamlı ve mantıklı olduğunu belirtti.
Rusya ile iş birliği yaptıkları şeklindeki haberlerin de tümüyle asılsız olduğunu ve bu konuda en küçük bir delilin bile bulunmadığını ifade eden Puigdemont, hiçbir zaman İspanya anayasasına aykırı hareket etmediğini, bu anayasanın referandumlar yapılmasını yasaklamadığını, bir halkın kendi kaderini kendi belirlemesi hakkının da demokrasinin temel haklarından biri olduğunu sözlerine ekledi.
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