Carles Puigdemont çalışmalarını Belçika'da sürdürecek

BERLİN (AA) - Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, "Diyalog kapımız her zaman açık ancak artık herkes konunun sadece İspanya'nın bir iç sorunu olmadığını biliyor. Bu artık tüm Avrupa ülkelerinin belirli bir görüşe sahip olduğu bir konu." dedi.

Puigdemont, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ailesi ile cumartesi günü Belçika'ya gideceğini ve Katalonya'nın bağımsızlığı yönündeki çalışmalarını buradan sürdüreceğini bildirdi.

İspanya hükümeti ile yeni Katalan Özerk Yönetimi arasında yapılan görüşmelerin yeni bir hava yarattığını ancak yine de konunun daha da somutlaştırılarak bağımsızlık yönünde sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Puigdemont, İspanya hükümetinin ETA terör örgütüyle bile görüştüğünü ancak kendileri ile görüşmek istemediğini kaydetti.

Puigdemont, Katalonya'nın bağımsızlık konusunun artık tüm Avrupa'nın bir sorunu olduğunu savunarak, "Diyalog kapımız her zaman açık ancak artık herkes konunun sadece İspanya'nın bir iç sorunu olmadığını biliyor. Bu artık tüm Avrupa ülkelerinin belirli bir görüşe sahip olduğu bir konu." şeklinde konuştu.