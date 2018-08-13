"Çarpı işaretli kurbanlıkları almayın"

İZMİR (AA) - Yetkililer, kurban satış alanlarında renkli boya ile çarpı şeklinde işaretlenmiş hayvanların alınmaması gerektiği uyarısında bulundu.

İzmir'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Işıkkent'teki kurbanlık satış yerinde denetim yapıldı.

Hayvan sahiplerinin gerekli evraklara sahip olup olmadığını denetleyen ekipler hayvanların sağlık durumunu da kontrol etti.

Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayşe Şener Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde 26'sı büyük çapta ruhsatlı 226 kurban satış yeri bulunduğunu söyledi.

Pazarlarda veteriner hekimlerin görev yaptığını aktaran Denizli, ayrıca il ve ilçe kurban komisyonlarında bulunan kurumlardan yetkililerin, kendi alanları dahilinde denetimler yaptığını ifade etti.

Şehir dışından gelen hayvanlarda veteriner sağlık raporu, il içerisinde olanların da pasaport ve nakil belgelerinin kontrol edildiğini bildiren Denizli, "Genel durumu iyi olmayan, düşkün, tüyleri kabarık, burun akıntısı olan, sinirsel belirtileri olan hayvanlar pazara kabul edilmiyor. Hayvan pazarlarımızdan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvan alabilirler. Dişi hayvanlarda gebelik kontrolleri yapıyoruz. Vatandaş şüphelendiğinde ya da içinin rahat etmesini istediğinde ultrason ekiplerimiz var, gebelik muayenesini yapıyor." ifadelerini kullandı.