HABER

"Çarpı işaretli kurbanlıkları almayın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

İzmir'de Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerince kurbanlık satış yerinde denetim yapıldı - Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayşe Şener Denizli: - "Kurbanlık olamayacak hayvanlara renkli boya ile çarpı işareti konulmakta. Vatandaşlara önerim, bu çarpı işareti olan hayvanları kesinlikle satın almamaları"

İZMİR (AA) - Yetkililer, kurban satış alanlarında renkli boya ile çarpı şeklinde işaretlenmiş hayvanların alınmaması gerektiği uyarısında bulundu.

İzmir'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Işıkkent'teki kurbanlık satış yerinde denetim yapıldı.

Hayvan sahiplerinin gerekli evraklara sahip olup olmadığını denetleyen ekipler hayvanların sağlık durumunu da kontrol etti.

Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayşe Şener Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde 26'sı büyük çapta ruhsatlı 226 kurban satış yeri bulunduğunu söyledi.

Pazarlarda veteriner hekimlerin görev yaptığını aktaran Denizli, ayrıca il ve ilçe kurban komisyonlarında bulunan kurumlardan yetkililerin, kendi alanları dahilinde denetimler yaptığını ifade etti.

Şehir dışından gelen hayvanlarda veteriner sağlık raporu, il içerisinde olanların da pasaport ve nakil belgelerinin kontrol edildiğini bildiren Denizli, "Genel durumu iyi olmayan, düşkün, tüyleri kabarık, burun akıntısı olan, sinirsel belirtileri olan hayvanlar pazara kabul edilmiyor. Hayvan pazarlarımızdan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvan alabilirler. Dişi hayvanlarda gebelik kontrolleri yapıyoruz. Vatandaş şüphelendiğinde ya da içinin rahat etmesini istediğinde ultrason ekiplerimiz var, gebelik muayenesini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hayvan sahiplerine hayvanların sıcak havada yemlenmesi, sulanması, gölgede bekletilmesi konularında çeşitli bilgilendirmeler yaptıklarını, kurbanlık olamayacak özelliklere sahip hayvanların pazardan çıkarıldığını kaydeden Denizli, şu bilgileri verdi:

"Kurbanlık olamayacak hayvanlara renkli boya ile çarpı işareti konulmakta. Vatandaşlara önerim bu çarpı işareti olan hayvanları kesinlikle satın almamaları. Bu tür hayvan tespit edildiğinde pazardan dışarı çıkarıyoruz, satılmasını engelliyoruz. İşaretlendikten sonra çıkarılma işlemi için bir süreç gerekebilir. O sırada görürlerse çarpı işareti olan hayvanları almasınlar."

-"Fiyatlar geçen yıla göre düşük"

Halis Değirmen de Kars'tan getirdiği büyükbaş hayvanların ağırlıklarının 200-800 kilogram olduğunu söyledi.

Kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre düşük olduğunu ifade eden Değirmen, "Piyasada henüz canlılık yok. Bugün bir kuzu yaklaşık bin 500-2 bin lira. 200 kilogram olan bir dananın fiyatı 8 bin-8 bin 500 civarı." diye konuştu.

Değirmen satış yerindeki denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böylece hayvanların sağlık durumlarının kontrol edildiğini, ayrıca kaçak hayvan satışının engellendiğini kaydetti.

PARTNERSosyal medyanın gerçek çılgınlarıSosyal medyanın gerçek çılgınları
Kezban annenin doktor oğlu: Kaymakam ve Kemal astsubayın yardımıyla okudukKezban annenin doktor oğlu: Kaymakam ve Kemal astsubayın yardımıyla okuduk
Kadıköy'de akıl almaz kaza: Fırlayan demir bir araca saplandıKadıköy'de akıl almaz kaza: Fırlayan demir bir araca saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çarpı kurbanlık satış

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da trafikte akılalmaz olay! Otomobilin tavanına oturup, direksiyonu ayakları ile kontrol etti

Konya'da trafikte akılalmaz olay! Otomobilin tavanına oturup, direksiyonu ayakları ile kontrol etti

Kadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandı

Kadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandı

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.