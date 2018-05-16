Çarpıcı araştırma! Her 3 kadından 1'i...

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Kadın ve Siyaset Araştırması Raporu dün Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) merkezinde açıklandı. Toplantıya KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Sezen Güngör ile Betül Altınsoy Yanılmaz katıldı.

Araştırmanın sonuç raporunda yer alan veriler şöyle:

Kadınların yüzde 33.9’u kendi şehrinde bir kadının listeye konulması durumunda daha önce hiç oy vermediği bir partiye oy vereceğini söyledi. Her 3 kadından 1’i parti ideolojisinden bağımsız olarak doğrudan kadın kimliğinden dolayı kadın adaya oy verebileceğini bildirdi.

Türkiye’deki kadınların yüzde 85.4’ü mecliste kadın sayısının yeterli olmadığını düşünüyor. Kadınların yüzde 59.5’i ise hemcinslerinin siyasetle uğraşmasının çok gerekli olduğunu söylüyor.

Kadınların yüzde 53.9’u arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde siyasi konuları konuştuklarını belirtiyor. Bir Sivil toplum kuruluşuna üye olanların oranı sadece yüzde 8.6.

Kadınların yüzde 63.3’ü Meclis’te kaç kadın vekil olduğu hakkında bilgi sahibi değil. Yüzde 20.9’luk bir kesim Meclis’teki kadın milletvekili sayısını olduğundan daha az, yüzde 6.4’ü de olduğundan daha fazla biliyor.