Çarpma sırasında çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı

İhsan YALÇIN- İstanbul,(DHA)
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası içeriye su doldu.
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