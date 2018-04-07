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Çarpma sırasında çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 20:50 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi,  Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na  çarptı.

İhsan YALÇIN- İstanbul,(DHA)

İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası içeriye su doldu.

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