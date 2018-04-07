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ÇARPMA SIRASINDA ÇAY BAHÇESİNDE PANİK ANLARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

  Haber: İhsan YALÇIN- İstanbul DHA İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi,  Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na  çarptı.

Haber: İhsan YALÇIN- İstanbul DHA
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası içeriye su doldu.

Görüntü Dökümü:
-Geminin gelişi
-Yaşanan panik
-Su dolması
-Detaylar

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