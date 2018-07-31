Çarptığı bisiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(SAKARYA)(DHA) SAKARYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Hayrettin Tütüncü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü yaralı şahsın başından bir an olsun ayrılmadı. Adapazarı İlçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki kaza saat 19.00'da meydana geldi. Karşı kaldırımdan Eski Sakarya Meslek Yüksekokulu tarafına bisikletiyle geçmek isteyen Hayrettin Tütüncü'ye (57), Atatürk Bulvarı istikametine ilerleyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Hayrettin Tütüncü'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kadın, yaralı şahsın yanından bir an olsun ayrılmazken çevredekilere ve polislere "Bir anda önüme çıktı. Nasıl olduğunu nereden geldiğini anlayamadım" dedi. Durumu ağır olan Hayrettin T. 112 Acil Sağlık Ambulansıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SAÜEAH) kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, Polis ışık ihlali olup olmadığını belirlemek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.
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