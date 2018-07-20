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Çarptığı köpeği yol kenarına çekmek isterken öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:30 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde otomobiliyle çarptığı köpeği yol kenarına çekmek isteyen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde otomobiliyle çarptığı köpeği yol kenarına çekmek isteyen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Umut Özkan'ın kullandığı 34 BBV 648 plakalı otomobil, Tulumtaş mevkisi İncek köprüsü çıkışında yoldaki köpeğe çarptı.

Kazanın ardından otomobilinden inerek köpeği yolun kenarına çekmeye çalışan Özkan'a, aynı istikamette seyir halinde olan Erdoğan Ç. yönetimindeki 06 SGU 41 plakalı araç çarptı. Araç, bariyerlere çarparak durdu.

Asteğmen olduğu öğrenilen Özkan, kaza yerinde öldü, sürücü Erdoğan Ç. ile aynı araçtaki Ersin Erhan Y. ise yaralandı.

Yaralılar, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Ankara köpek trafik kazası

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