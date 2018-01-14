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Çarptığı motosikletteki yaralıları bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 23:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Şanlıurfa'da bir otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklette bulunan aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosikletteki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, merkez Haliliye ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde İbrahim Kılıç'ın kullandığı 63 DN 319 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki eşi Sıdıka, çocukları Ayaz (2) ve Mustafa (5) Kılıç yaralandı.

Hafif sıyrıklarla atlattıkları kaza dolayısıyla ağlayan çocukları, sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan, sürücü Kılıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)

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