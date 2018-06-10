ÇANAKKALE (AA) - Troya Antik Kenti'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilan edilen "2018 Troya Yılı" kapsamında düzenlenen Carraro Gelibolu Triatlonu başladı.
Çanakkale Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Gestaş AŞ'nin katkıları, ACCELL Bisiklet ana sponsorluğunda, Gelibolu'daki Hamzakoy bölgesinde hayatını kaybeden Gelibolu Yıldızspor Triatlon Takımı sporcusu Doğukan Varol anısına bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 500 sporcu katılıyor.
Sporcular, saat 06.15'te Gestaş AŞ'ye ait "Gelibolu" isimli feribot ile Kabatepe Limanı'ndan startın verileceği alana hareket etti. Yarış, sporcuların saat 06.45'te Kabatepe ile Anzak Koyu açıklarında Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'in katılımıyla feribottan denize atlayışlarıyla başladı.
Vali Yardımcısı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl ikincisinin düzenlendiğini belirtti.
Triatlonun ülkenin en güzel noktalarından birisi olan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirildiğini vurgulayan Yılmaz, buraya gelen yerli, yabancı yarışmacıların, yörenin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini görme fırsatı bulduklarını ifade etti.
Çanakkale Valiliğinin bu faaliyeti tüm kurumlarıyla desteklediğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Amacımız önümüzdeki yıllarda da dünya çapında bilinen, tanınan uluslararası katılımın çok yüksek olduğu bir yarışmanın olması. Önümüzdeki yıl inşallah geniş katılımlarla devam edecek. Bu sene 500 civarında sporcu katıldı. Önümüzdeki yıllarda ise 2-3 binlere kadar çıkması hedefleniyor. Tabii 2018 Troya Yılı olması sebebiyle de ayrıca bir önem taşıyor. Tüm dünyada Troya Yılı'nın tanıtımını da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde yürütüyoruz. Bu triatlon etkinliği de Troya'nın ve Troya Yılı'nın Çanakkale'nin tanıtımına ciddi bir katkı sağlayacaktır."
Triatlon, sporcuların Kabatepe eski Jandarma İskelesi alanında sırasıyla 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu etaplarını tamamlanmasının ardından saat 16.00'da sona erecek. Daha sonra dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.
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