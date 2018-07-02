Carrefour ve Tesco, stratejik ortaklık için anlaştı

FRANKFURT (AA) - Avrupa’nın en büyük süpermarket guruplarından Fransız Carrefour ve İngiliz Tesco’nun küresel satın alımlar konusunda uzun vadeli bir stratejik ortaklık kurmak için bildirildi.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, Tesco ve Carrefour’un uzun vadeli stratejik bir ittifaka girme niyetinde oldukları belirtildi.

Açıklamada, “İttifak, küresel tedarikçilerle olan stratejik ilişkiyi, kendi marka ürünlerinin müşterek satın alımını ve yeniden satış olmayan malları kapsayacak. Bu, üç yıllık bir operasyonel çerçeve tarafından yönetilecektir.” denildi.

Söz konusu ittifakın, her iki firmanın da müşterilerine sunduğu ürünlerin kalitesini ve seçimini daha düşük fiyatlara getirmesini ve böylece rekabet gücünü artırmasını sağlayacağı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu anlaşma, aynı zamanda her iki şirketin de tedarikçileri ile ilişkilerini güçlendirmelerine ve bu tedarikçiler için önemli fırsatlar oluşturulmasına olanak sağlayacak. Her şirket, yerel ve ulusal düzeyde tedarikçi ortaklarıyla çalışmaya devam edecek. Ortaklığın gelecek iki ay içinde resmi olarak kararlaştırılması öngörülüyor.”