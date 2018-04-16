Carrefoursa yönetiminde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin, 16 Nisan 2018 tarihi itibari ile görevinden ayrılma kararı aldı.

Sabancı Holding açıklamasına göre, şirketin Genel Müdürlüğü’ne halen Carrefoursa CFO’su olarak görev yapan Kutay Kartallıoğlu vekaleten atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Ata Köseoğlu, "Görev süresince, Carrefoursa’ya olan katkılarından dolayı Hakan Ergin’e teşekkür ediyoruz. Halen Carrefoursa’da CFO görevinde bulunan Kutay Kartallıoğlu, yeni bir atama yapılıncaya kadar mevcut sorumluluklarına ilave olarak, Carrefoursa Genel Müdürlüğü görevini vekaleten üstlenecek. Carrefoursa bu geçiş sürecinde mevcut uzun vadeli hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütecek; yeni görevlendirme de en kısa zamanda yapılacaktır." ifadelerini kullandı.