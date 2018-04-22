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Çarşamba’da Hacker Kampı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulu’nda, "İkinci Ulusal Hacker Eğitim Kampı" düzenlendi.100 öğrencinin eğitim aldığı kamp hafta iki gün sürdü.

Çarşamba’da Hacker Kampı düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulu’nda, "İkinci Ulusal Hacker Eğitim Kampı" düzenlendi.

100 öğrencinin eğitim aldığı kamp hafta iki gün sürdü. Cumartesi ve pazar günleri ikişer ayrı oturumda, laboratuvarlarda gerçekleşen eğitimlere, Çarşamba, Samsun ve Türkiye’nin çeşitli üniversite ve okullarından: lise, önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri katıldı. Kamp, Borsa Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hakan Can Altunay ile Öğretim Görevlisi Emre Engin’in koordinasyonuyla gerçekleşti. İki ayrı laboratuvarda verilen eğitimleri, Uygulamalı Sızma Testi Uzmanı Mustafa Altınkaynak verdi. Program içerisinde katılımcılara; Uygulamalı Sızma testi, Tersine Mühendislik, Web Uygulamaları Güvenliği konuları anlatıldı.

Eğitim Kampıyla ilgili değerlendirme ve açıklamalarda bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Hakan Can Altunay, bu proje ile siber güvenlik alanında ki yeni gelişmelerin öğrencilere uygulamalı tanıtılması, bu alanla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlarında olduğunu söyledi. Bu çalışmanın temellerinin önceki Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız’ın emekleri ve çabalarıyla atıldığını vurgulayan Altunay, "Kaymakamımızın yönlendirmesiyle iki buçuk yıl önce eğitim-öğretim döneminde Çarşamba Halk Eğitim Merkezimizde 6 ay süreyle ortaokul ve liseli öğrencilerimize Kişisel Güvenlik Teknolojileri Eğitimi vermiştik. Geçen yılda kampın ilkini düzenledik. Bu yıl 400’ün üzerinde ki başvurudan 100 arkadaşımızı sınav ile belirledik. Bu hafta sonu da bölgemizden ve Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden gelen değerli öğrencilerimize okulumuzda ikinci kampı gerçekleştirdik" dedi.

OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir’de eğitim kampına katılan tüm öğrencilere gelecekte bu alanda başarılar diledi. Bu eğitim desteği ile katılımcılara; siber güvenlik çalışmalarının ve bu alanda ki tehditlerin geldiği seviyeyi, uygulamalı olarak öğretmek amacında olduklarının altını çizen Aydemir, "Bu hedefle Siber Güvenlik Uzmanlarının desteği ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen 100 katılımcıyla ’Hacker Camp 2018’ eğitimini gerçekleştirdik. Şehrimizde misafir ettiğimiz eğitimcilerimize ve katılımcı öğrenci arkadaşlarımıza, koordinatörlerimize bu vesileyle teşekkür ediyor, kampımızın verilen bilgilerle öğrencilerimize bilgi değeri katmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Çarşamba’da Hacker Kampı düzenlendi

Çarşamba’da Hacker Kampı düzenlendi

Çarşamba’da Hacker Kampı düzenlendi

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