Çarşı Pazar resmi törenle açıldı

‘İSFANBUL DREAMS BY ANADOLU ATEŞİ’ GÖSTERİMİ İZLENDİ

Düzenlenen resmi açılışın ardından davetliler İsfanbul Tema Parkı’ı ziyaret ederek açıkhava sahnesi İsfanbul Show Center’da gerçekleşen ‘İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi’ özel gösterimini izledi.

İSFANBUL SHOW CENTER ‘A ÖZEL GÖSTERİM

Türkiye’nin ilk Tema Parkı’nı bünyesinde bulunduran alışveriş merkezi Vialand, artık yoluna İsfanbul adıyla devam ediyor. Türkiye’nin en büyük açık hava Led ekranına sahip, 10 bin kişilik etkinlik ve konser alanı olan İsfanbul Show Center konserler, gösteriler, sinema ve maç gösterimlerinin yanı sıra özel şovlara da ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ateşi sanat yönetmenliğinde İsfanbul’a özel oluşturulan şov grubu ‘İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi’, Show Center’ a özel gösteriler gerçekleştiriyor. Mustafa Erdoğan’ın bir kültür projesi olan ‘İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi’ gösterileri asırlık bir medeniyetin izlerini müzikal bir yolculuk olarak sunuyor. İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi gösterileri her Cuma, cumartesi ve pazar akşamları 20.00’de seyirciyle buluşuyor.