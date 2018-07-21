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Çarşı Pazar resmi törenle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 11:41 | Son Güncelleme

VENEDİK konseptiyle tasarlanan alışveriş merkezi Venezia Mega Outlet’teki Venezia Çarşı Pazar’ın resmi açılışı yapıldı.

Çarşı Pazar resmi törenle açıldı

İSTANBUL, (DHA) - VENEDİK konseptiyle tasarlanan alışveriş merkezi Venezia Mega Outlet’teki Venezia Çarşı Pazar’ın resmi açılışı yapıldı. Pazar kültürünü ve esnaf ruhunu modern bir üslupla yansıtması amaçlanan Venezia Çarşı Pazar’ın açılış törenine Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç katıldı.

“250 GİRİŞİMCİYİ İŞ SAHİBİ YAPTIK”

16 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan ve 500 mağazasıyla hizmet veren alanın açılışına özel bando korteji ve pandomim gösterisi gerçekleşti. Bu yıl özellikle gençlere, kadın girişimcilere ve kobilere yönelik sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını dile getiren Gürsoy, “’Girişimcilik esnafla başlar’ inancıyla yarattığımız modern Venezia Çarşı Pazar’da girişimcilere çok küçük sermayelerle mağaza açıp işletme sahibi olma fırsatı sunduk. Projemizle şimdiden 250 girişimciyi iş sahibi yaptık” dedi.

“METROMUZ YIL SONUNDA TAMAMLANIYOR”

Bir yıl içerisinde metro çalışmalarının da biteceğini ifade eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Genellikle alışveriş merkezleri belirli bir ticari yapının içinde hizmet veriyor. Bu nedenle yeni bir konseptle açılan Venezia Çarşı Pazar için Gürsoy Grup başkanımızı tebrik ediyorum. Buraya gelen herkesin kendine uygun bir konsept bulacağını düşünüyorum. Büyükşehir de gereğini yapacak ve metromuz yıl sonunda yapımı tamamlanarak buranın daha da hareketlenmesini sağlayacak. Yeni esnaf olarak Venezia Çarşı Pazar’da yer alacaklara hayırlı olsun diyorum ve bol kazanç diliyorum” şeklinde konuştu.

“EKONOMİMİZİN DE BUNDAN FAYDALANMASINI DİLİYORUM”

Bu tür girişimlerin yapılmasından memnun olduklarını dile getiren Bakan Varank, “Burada güzel bir konsept ile açılan bu tarz mekanlar ile İstanbul’un turistler için daha fazla uğrak noktası olmasını ve ekonomimizin de bundan faydalanmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Venezia Çarşı Pazar’ın girişine geçen davetliler kırmızı kurdeleyi hep birlikte kesti ve içeriye geçerek esnafı ziyaret etti. Alışveriş merkezinde, San Marco Meydanı’nın üst katında yer alan Venezia Çarşı Pazar’da birçok yöresel lezzet sunan, aksesuar, elektronik ve ev eşyası mağazası bulunuyor.

‘İSFANBUL DREAMS BY ANADOLU ATEŞİ’ GÖSTERİMİ İZLENDİ

Düzenlenen resmi açılışın ardından davetliler İsfanbul Tema Parkı’ı ziyaret ederek açıkhava sahnesi İsfanbul Show Center’da gerçekleşen ‘İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi’ özel gösterimini izledi.

İSFANBUL SHOW CENTER ‘A ÖZEL GÖSTERİM

Türkiye’nin ilk Tema Parkı’nı bünyesinde bulunduran alışveriş merkezi Vialand, artık yoluna İsfanbul adıyla devam ediyor. Türkiye’nin en büyük açık hava Led ekranına sahip, 10 bin kişilik etkinlik ve konser alanı olan İsfanbul Show Center konserler, gösteriler, sinema ve maç gösterimlerinin yanı sıra özel şovlara da ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ateşi sanat yönetmenliğinde İsfanbul’a özel oluşturulan şov grubu ‘İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi’, Show Center’ a özel gösteriler gerçekleştiriyor. Mustafa Erdoğan’ın bir kültür projesi olan ‘İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi’ gösterileri asırlık bir medeniyetin izlerini müzikal bir yolculuk olarak sunuyor. İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi gösterileri her Cuma, cumartesi ve pazar akşamları 20.00’de seyirciyle buluşuyor.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Çarşı Pazar resmi törenle açıldıÇarşı Pazar resmi törenle açıldıÇarşı Pazar resmi törenle açıldıÇarşı Pazar resmi törenle açıldı

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