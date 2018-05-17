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ÇARŞIDA, TOPTANCIDA, TATLICIDA GÜNDEM FISTIK 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

- Fıstık fiyatlarındaki artış çarşıda satışı durdurdu, tatlıcılar alternatif yollara yöneldi.

- Fıstık fiyatlarındaki artış çarşıda satışı durdurdu, tatlıcılar alternatif yollara yöneldi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Kabuklu fıstığın fiyatı son bir yılda 40-50 liradan 65-85 liraya, tatlılarda kullanılan boz iç Antep fıstığının fiyatı 100 liradan 210 liraya kadar çıktı. Fıstık toptancıları kiloyla fıstık alanların artık gramla aldığını belirtirken, tatlıcılar ise cevizli, fındıklı üretime yönelmeye başladı

“1 KİLO FISTIK ALAN ŞİMDİ 250 GRAM ALIYOR"
Mısırı Çarşı'ndaki kuruyemişçiler, fiyatların artması nedeniyle, fıstık satışının çok düştüğünü belirtiyor. Bir kuruyemişçi, “Geçen sene fıstığın fiyatı 55 liraydı. Şimdi satış yok. 1 kilo fıstık alan şimdi 250 gram alıyor" dedi.

ESKİDEN ÇUVALLA SATILIYORDU
Rami'de bulunan haldeki toptancılar ise iç fıstık fiyatlarının 210 liraya kadar ulaştığını, tüccarların fıstığı elinde tuttuğu için artış yaşandığını belirtti. Kuruyemiş toptancısı Hacı Kerimoğlu, “4-5 tane Gaziantepli tüccar bunu ürünü saklıyorlar, istedikleri gibi fiyat verip, istedikleri gibi satış yapıyorlar. İstedikleri zaman 300 liraya çıkarabilirler, istedikleri zaman 50 liraya düşürebilirler" dedi.
Kerimoğlu, bir haftada 90 liralık fıstığın fiyatının 140 lira, tatlılarda kullanılan 140 liraya satılan boz iç fıstığın 210 lira olduğuna dikkat çekerek, “Bu fiyat bir haftada bu hale geldi. Geçen sene boz iç fıstık 10 liraydı" şeklinde konuştu.
Toptancılar, fıstığın eskiden çuvalla satıldığını, şimdi ise az az satıldığını belirtiyor.

FISTIKLI TATLIYA TALEP DÜŞTÜ
Tatlıcı Numan Erdemli, stokta bulunan fıstık ile baklava ürettiklerini ifade ederek, “Fıstıklı baklavaya talep var ama şu anda üretemiyoruz. Elimizdeki stokları kullanmaya çalışıyoruz. Stoklar bittiği zaman fıstıklı baklava üretmeyeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kuruyemişçilerden görüntü
-Fıstık fiyatları
-Kuruyemişçilerle röportaj
-Fıstık görüntüsü
-Toptancıların görüntüsü
-İç fıstık görüntüsü
-Toptancılar ile röportaj
-Tatlı görüntüsü
-Tatlıcılarla röportaj
- Detaylar

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