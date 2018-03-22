Case IH Konya Tarım Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Case IH, çiftçileri Konya Tarım Fuarı’nda sergilediği ürünleriyle karşılıyor.

TürkTraktör açıklamasına göre, Case IH, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Konya Tarım Fuarı’nda standında ziyaretçileri seçkin marka ayrıcalığına yakışan ürün ve sürprizlerle karşılıyor. Case IH, çiftçiler için oluşturduğu avantajlı teklifleri ve teknolojik çözümleriyle de farkını hissettirdi.

Case IH Puma Tier 4B serisi yenilenmiş motoru, kaportası ve kabin için ergonomisi ile Konya Tarım 2018’de çiftçilerin beğenisine sunuluyor. Ancak Case IH Puma Tier 4B serisi traktörler Konya Tarım Fuarı’na yanına güçlü bir ekipmanı da alarak geldi.

Case IH’in tanıtım alanına gelen ziyaretçiler, Puma Tier 4B serisi traktörlerin yanında kendilerine fuara özel olarak oluşturulan ve çok avantajlı bir teklifle sunulan Case IH RB 545 Combi Silindirik Balya makinesi ile karşılanıyor. Böylece bu avantajlı teklif ile çiftçilere tarlalarında Puma Tier 4B’nin güçlü performansından ve daha yoğun ve ağır balyalar yapılabilmesini sağlayan RB Serisi Silindirik Balya Makineleri’nden bir arada yararlanılabilmesi sağlanıyor.