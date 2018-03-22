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Case IH Konya Tarım Fuarı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Case IH Puma Tier 4B serisi yenilenmiş motoru, kaportası ve kabin için ergonomisi ile Konya Tarım 2018’de çiftçilerin beğenisine sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Case IH, çiftçileri Konya Tarım Fuarı’nda sergilediği ürünleriyle karşılıyor.

TürkTraktör açıklamasına göre, Case IH, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Konya Tarım Fuarı’nda standında ziyaretçileri seçkin marka ayrıcalığına yakışan ürün ve sürprizlerle karşılıyor. Case IH, çiftçiler için oluşturduğu avantajlı teklifleri ve teknolojik çözümleriyle de farkını hissettirdi.

Case IH Puma Tier 4B serisi yenilenmiş motoru, kaportası ve kabin için ergonomisi ile Konya Tarım 2018’de çiftçilerin beğenisine sunuluyor. Ancak Case IH Puma Tier 4B serisi traktörler Konya Tarım Fuarı’na yanına güçlü bir ekipmanı da alarak geldi.

Case IH’in tanıtım alanına gelen ziyaretçiler, Puma Tier 4B serisi traktörlerin yanında kendilerine fuara özel olarak oluşturulan ve çok avantajlı bir teklifle sunulan Case IH RB 545 Combi Silindirik Balya makinesi ile karşılanıyor. Böylece bu avantajlı teklif ile çiftçilere tarlalarında Puma Tier 4B’nin güçlü performansından ve daha yoğun ve ağır balyalar yapılabilmesini sağlayan RB Serisi Silindirik Balya Makineleri’nden bir arada yararlanılabilmesi sağlanıyor.

Konya Tarım 2018 Fuarı’nda Case IH standında aynı zamanda bahçe sahiplerinin beğenisini toplayan Case IH JXB serisi traktörlere ek olarak Case IH Yeni Farmall C Serisi ve Case IH Maxxum Tier 4B modelleri ve sahada verimliliği artıran yeni Case IH LB XL Serisi Büyük Balya makineleri de sergileniyor.

Case IH standında bu yıl ziyaretçileri karşılayan yenilikçi çözümler arasında bulunan Case IH “Asistan” mobil uygulaması tarımda teknoloji kullanımını artırıp yaygınlaştırmak üzere geliştirildi. Çiftçilerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak, sosyal ve iş hayatını daha verimli planlayabilmesine destek olan Case IH Asistan’ı ücretsiz olarak cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar, önemli eğitim videolarını kolayca izleyebiliyor; konumlarına bağlı olarak en yakın servisten randevu da talep edebiliyorlar. TürkTraktör’ün 2017 yılı sonunda bilinçsiz traktör sürüşünün ve tarım ekipmanları kullanımının neden olduğu kazaların göz ardı edilmemesi gereken ulusal bir sorun olduğu noktasından yola çıkarak başlattığı Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi’ projesi 2018 yılında da tüm hızıyla devam ediyor.

Projenin ilk adımı olarak düzenlenen ve 9 hafta süren dijital yarışmaya toplamda 11 bin 500’den fazla kişi katılmış ve yarışmayla Türkiye’deki traktör kullanıcılarının genel profili de ortaya çıkmıştı. yüzde 90’ı traktörü sahibi ve %93’ü de ehliyetli traktör kullanıcısı olan yarışma katılımcılarının %55’i bu hareket kapsamında Güvenli Sürüş Eğitimi almak istediklerini ifade etmişti.

Buradan hareketle, en çok traktör kazası yapılan iller başta olmak üzere Case IH, Güvenli Sürüş Eğitimleri için sahaya iniyor.

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