Castro'dan halefi Diaz-Canel'e tam destek

HAVANA (AA) - Küba'da görevi bırakan eski Devlet Başkanı Raul Castro halefi Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in iki dönem devlet başkanlığı yapmasını ve 2021'den sonra yerine Komünist Parti'nin liderliğini üstlenmesini temenni etti.

Ulusal Meclis'te, milletvekilleri tarafından Raul Castro'nun yerine tek aday olarak gösterilerek Devlet Başkanı olan Diaz-Canel'in 2021 yılında Castro'nun yerine Komünist Parti'nin lideri olması öngörülüyor.

Ulusal Meclis'in tarihi oturumunun kapanış konuşmasını yapan Castro, 2021'e kadar devam edeceği Komünist Parti liderliğini kendisinden sonra Diaz-Canel'in devralmasını ve iki dönem bu görevi yürütmesini istediğini söyledi.

Castro, 57 yaşındaki Diaz-Canel'in Devlet Başkanı olarak iki dönem görevde kalmasını temenni ettiğini ve 2028 yılında devlet başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonraki üç yıl boyunca da kendi halefini yönlendirmesini kendisinden beklediğini ifade etti.

Abisi Fidel Castro'dan devraldığı devlet başkanlığı görevini 12 yıl yürüttükten sonra bırakan 86 yaşındaki Raul Castro bundan sonrası için ise "devrimi savunan herhangi bir asker olacağım" açıklamasında bulundu.