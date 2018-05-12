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Çatak ve Muradiye'de festival coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:41 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak ve Muradiye ilçelerinde 2 gün sürecek festivaller başladı.

Çatak ve Muradiye'de festival coşkusu

Orhan AŞAN-Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK-MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Çatak ve Muradiye ilçelerinde 2 gün sürecek festivaller başladı. Çatak'ta Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa, Muradiye ilçesinde de Bendimahi Balık Göçü Festivali düzenlendi. Çatak ilçesine gelenler rafting, Kanisipi Şelalesi'nde mehteran takımı ve Hacivat Karagöz gösterilerini; Muradiye'deki festivale katılanlar da dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin her yıl üremek için sürüler halinde nehirlere uçarcasına yaptığı göçü izledi.
Çatak'ta 9'uncu Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali düzenlendi. Çatak'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kanispi Şelalesi'nin bulunduğu bölgede yapılan festivale, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer katıldı. Festival renkli görüntülere sahne olurken, halk oyunları, Hacivat Karagöz ve kukla gösterisi yapıldı. Festivalde konuşan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, vatandaşların yıllarca yalnızlaştırıldığını söyleyerek, "Göreve başlar başlamaz, yıllarca yalnızlaştırılan, devlet ile arası açtırılan vatandaşların umudu olduk. Bize bir adım gelene biz on adım gittik. Özellikle belediyelerden umudunu kesen ve halkın kapısı olduğunu unutan insanlara kucak açıp devletimizin sıcaklığı, sabrı ve hoşgörüsü ile yaklaşarak tüm vatandaşlarımızla bir araya geldik. Daha önceki yönetimler tarafından yarım yamalak yapılan gündelik işlerin çok ötesine geçip kalıcı eserler bırakmak için kolları sıvadık. Tarihi köprülerinden eşsiz güzellikteki şelalelerine, ilçe merkezinde kesişen derelerinden tertemiz doğasına, insanlarımızın misafirperverliğinden samimiyetine, kırmızı benekli alabalığından organik balına kadar birçok güzellik ile cenneti andıran ilçemizin terörle değil, içinde barındırmış olduğu bu güzellikleri ile tanınması ve Van'ın görülmeye değer en güzel ilçelerinden biri olduğunun bilinmesini istiyoruz." dedi.
Yapılan konuşmalarının ardından düzenlenen kurumlar arası rafting yarışmasının startı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül tarafından verildi. Yarışmada dereceye girenlere festivalin ikinci günü Kıraç konserinden sonra ödülleri verilecek.
İNCİ KEFALİNİN GÖÇÜNÜ İZLEDİLER
Muradiye ilçesinde ise 1'inci İnci Kefali Festivali düzenlendi. Yağmurlu havaya rağmen büyük ilgi gören festivale Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel ve vatandaşlar katıldı.
Muradiye'deki festivale gelenler sağanak altında, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin her yıl üremek için sürüler halinde nehirlere uçarcasına yaptığı göçü izledi. Keyifli anların yaşandığı festival alanına gelen vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekip stres attı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yücel, inci kefalini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini, festivali de bu amaçla düzenlediklerini söyledi. En büyük şansızlıklarını ise yağmurlu hava olduğunu belirten Yücel, "Buna rağmen Van kent merkezinden yüzlerce ziyaretçi geldi. Bu da bizi mutlu etti. Önümüzdeki yılar daha kapsamılı bir festival yapmayı planlıyoruz" dedi.

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Çatak ve Muradiye'de festival coşkusuÇatak ve Muradiye'de festival coşkusuÇatak ve Muradiye'de festival coşkusuÇatak ve Muradiye'de festival coşkusu

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