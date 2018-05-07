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Çataklı raftingciler, dünya kupasına hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

ÇATAK Belediyespor bünyesinde kurulan rafting takımı, uluslararası rafting şampiyonasına katılarak, Rize Ardeşen'de düzenlenecek olan dünya kupasına katılmaya hak kazandı.

Orhan AŞAN- Hüdayi GÜMÜŞ/VAN, (DHA)- ÇATAK Belediyespor bünyesinde kurulan rafting takımı, uluslararası rafting şampiyonasına katılarak, Rize Ardeşen'de düzenlenecek olan dünya kupasına katılmaya hak kazandı. Çalışmalarını Türkiye'nin 2'nci büyük parkuru olan Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Çatak Deresi'nde sürdüren takım, her gün antrenman yaparak şampiyonada başarı elde etmek istiyor. Çatak ilçesinde belediye bünyesinde kurulan rafting takımı dünya kupasına hazırlanıyor. Muğla'nın Dalaman ilçesinde yapılan şampiyonaya katılan takım büyük başarı elde ederken, Rize Ardeşen'de düzenlenecek olan dünya kupasına ise Türkiye'nin 2'nci büyük parkuru olan Çatak Deresi'nde hazırlanıyor. Zorlu parkurda her gün 4 saat antrenman yapan takımın sporcuları, şampiyonada başarı elde etmek istiyor. Takımın dünya kupası için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyleyen ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, kısa zamanda kurulan takım ile ilçenin ismini dünya kupasında geniş kitlelere duyurma fırsatları olduğunu belirtti. Eylül ayında düzenlenecek olan Türkiye rafting yarışlarının bir bölümünün Çatak'ta yapılması için girişimlerde bulunduklarını belirten Akgül, şöyle konuştu: "Parkurumuz rafting ve kanoya çok uygun, Türkiye'nin en büyük 2'nci parkuruna sahibiz. Biz Türkiye rafting yarışlarının bir ayağının ilçemizde yapılmasını istiyoruz. Bu yarışların burada yapılmasıyla ilçemiz artık uluslararası bir parkura sahip olacak. Biz bölgemizdeki gençleri bu spora yönlendirmek istiyoruz. Bu konuda belediye ve kaymakamlık olarak her türlü imkanı sunuyoruz." Belediyespor rafting antrenörü Süleyman Bayat ise, dünya kupasına hazırlanmak için antrenmanlarına aralıksız devam ettiklerini söyleyerek, "Böyle büyük bir parkurda şampiyonaya katılmak için çalışıyoruz. Her gün yaklaşık 4 saat antrenman yapıyoruz. Sporcularımız ve takımımız şampiyonada yarışmak için hazır bir konuma geldi. İnşallah takım olarak büyük bir başarı elde ederek, ilçemizi temsil edeceğiz. Bu başarımızla birlikte gençlerin bu spora yönleneceğini umuyoruz" dedi.

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