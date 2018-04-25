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Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 17:02 | Son Güncelleme

VAN (İHA)

VAN (İHA)

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı

1 / 7

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı
2 / 7

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı
3 / 7

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı
4 / 7

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı
5 / 7

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı
6 / 7

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı
7 / 7

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı

Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı
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